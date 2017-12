Se reúne Meade con ex dirigentes nacionales del PRI

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El aspirante a la candidatura presidencial del PRI, José Antonio Meade, se reunió este sábado con ex dirigentes nacionales del partido.



Al menos 14 de los ex dirigentes se sentaron a dialogar con Meade Kuribreña sobre la agenda política que enfrenta el partido.



El actual dirigente nacional, Enrique Ochoa, estuvo también presente.



En el encuentro estuvieron presentes los ex líderes nacionales Jorge de la Vega Domínguez, Adolfo Lugo Verduzco, Ignacio Pichardo Pagaza, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Humberto Roque Villanueva, Mariano Palacio Alcocer, José Antonio González Fernández, Dulce María Sauri Riancho, Roberto Madrazo Pintado, Beatriz Paredes Rangel, Cristina Díaz Salazar, Pedro Joaquín Coldwell, César Camacho Quiroz y Manlio Fabio Beltrones Rivera.



De acuerdo con el equipo de Meade Kuribreña, durante la reunión se escucharon los planteamientos, propuestas y experiencias de cada uno de quien fuera en su momento lideresa o líder nacional del Partido.



Meade expresó que, desde su fundación, el PRI ha sido un partido que ha demostrado unidad y cambio. Sostuvo que las transformaciones que le han dado viabilidad y modernidad a México se han gestado desde este instituto político.



"Las propuestas del plan de trabajo del PRI cosecharán las expresiones y las demandas de todos sectores del partido", indicó.



El ex secretario de Hacienda les dijo que serán aprovechadas la experiencia, representatividad y vitalidad de sus cuadros para construir un diálogo plural y cercano a la ciudadanía.