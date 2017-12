Urge CNDH a instrumentar para abolir la esclavitud moderna

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades y sociedad en su conjunto a brindar urgente a las contemporáneas formas de esclavitud después de que el Índice de Esclavitud Mundial 2016 colocara a México en la posición número 20 entre 167 naciones y que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2016 (Unodc, por sus siglas en inglés), colocara al país dentro de los 25 países con más víctimas de trata de personas identificadas.



En el marco del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, la CNDH recordó que en el último informe de la Comisión Intersecretarial, presidida por la Secretaría de Gobernación, reportó que en el periodo de 2009 al 2015 se detectaron mil 267 víctimas de trata de personas en los procesos judiciales y sentencias, de las que 42.2% son personas mexicanas, 7.18% son personas extranjeras, y del 50.59% restante no hay información sobre su nacionalidad.



Además, señaló que en el Reporte sobre Trata de Personas 2017 del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en torno a México, se destaca que la complicidad oficial continúa siendo un problema grave y poco abordado; que hay menos víctimas identificadas y los servicios especializados son limitados; que los refugios siguen siendo inadecuados en comparación con la magnitud del problema y que los servicios a las víctimas no están disponibles en todo el país.



Ante estas cifras, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, subrayó, que si bien en nuestro país la esclavitud se encuentra abolida e incluso penalizada, familias completas provenientes de comunidades rurales indígenas siguen viéndose obligadas a migrar, con expectativas de conseguir un trabajo que les ayude a sobrevivir, "terminando enganchadas y sometidas en los trabajos forzosos en fincas donde se encuentran bajo el yugo de personas que, a sabiendas de que no serán castigadas, las mantienen bajo promesas de pagos, en condiciones indignas e insalubres".