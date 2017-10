"Intentan callarme", dice Eva Cadena tras ataque a su hijo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ex diputada de Morena, Eva Cadena Sandoval, quien fue grabada recibiendo dinero presuntamente para Andrés Manuel López Obrador, aseguró tras el ataque a su hijo que éste no es el primero que sufren personas cercanas a ella.



En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Cadena Sandoval detalló que su hijo se encuentra en buenas condiciones y aseguró que el ataque fue directo y no un intento de asalto.



"Intentan callarme, meter miedo a mi persona", aseguró.



La ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, dijo que presentará una denuncia al respecto porque existe la evidencia de que hay gente interesada en amedrentarla y generarle un temor.



El hijo de la ex diputada local de Morena, Eva Cadena Sandoval, fue atacado a tiros en el Sur de Veracruz.



Ángel Donet Cadena, quien viajaba en un auto Seat Ibiza, fue atacado en la colonia La Cuevita del municipio de Las Choapas, donde radica junto con su madre Eva Cadena.



De acuerdo con testigos, sujetos desconocidos que viajaban a bordo de un vehículo Jetta color blanco, persiguieron al hombre y dispararon contra el vehículo en el que viajaba generando alarma entre la población.