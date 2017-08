ONU-México critica doble discurso de gobierno en migración

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, criticó el miércoles el doble discurso del ejecutivo de Enrique Peña Nieto con respecto a la migración.



“Si bien el gobierno mexicano mantiene un discurso favorable a los migrantes en el espacio internacional, a nivel interno sigue sin mostrar señales de voluntad de reevaluar la propia política migratoria y, por el contrario, ha reforzado una política restrictiva de detención y deportación similar a la que ahora cuestiona (...) principalmente a Estados Unidos”.



A su juicio, “difícilmente puede mantener México la credibilidad” con este doble discurso y abogó para que el gobierno tome una “decisión política” y abra una discusión “honesta y pública” sobre el modelo de política migratoria que el País necesita y en el que pueda participar toda la sociedad civil.



El funcionario internacional hizo estos comentarios durante la presentación un informe del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración sobre la situación de personas en detención migratoria en el País.



Según Jarab, uno de los puntos más preocupantes de destaca ese documento es que se mantiene una orientación de las “3D, detección, detención y deportación”, que llega a situaciones “absurdas”, como llegar a detener a ciudadanos mexicanos que en ese momento no llevan documentación.



El informe, entre otros puntos, denuncia que los regresos voluntarios de migrantes son un sistema de disuasión, sobre todo en menores para que no pidan asilo o refugio; que los migrantes no tienen acceso a la justicia cuando son víctimas de delitos; ni se cumple el debido proceso en todo el procedimiento migratorio porque, por ejemplo, les hacen firmar renuncias a sus derechos o declaraciones que alaban el trato recibido o no cuentan con traductores.



Además no tienen la debida información sobre su situación o sobre las medidas de protección a las que pueden acogerse, viven en una constante incertidumbre que, muchas veces, tiene consecuencias psicológicas, y en las estaciones migratorias hay carencias, como de médicos o medicamentos.



El informe se basó en la visita a estaciones migratorias, análisis de expedientes, entrevistas con los migrantes y con los agentes de migración revisión de todo tipo de información oficial.