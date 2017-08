Ordenan a PGR abrir información sobre cuentas de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir la información relacionada con las cuentas bancarias, empresas, propiedades aseguradas, así como el número de denuncias, averiguaciones previas y cumplimentadas en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y funcionarios relacionados con su caso.



Lo anterior, al resolver un recurso de revisión en el cual los comisionados consideraron que la reserva de información no procede por tratarse de un tema de interés público, por lo cual la PGR debe entregar esa información.



No obstante, el Inai clasificó los datos relacionados con los particulares vinculados al proceso penal contra el ex mandatario.



El comisionado ponente, Oscar Guerra Ford, recordó que en el caso Javier Duarte se hizo un ejercicio del interés público, lo que les permitió concluir que aun cuando existen indagatorias en curso y no se ha determinado su responsabilidad, existe un interés público superior el dar a conocer los datos solicitados.



"Ello porque fungió como gobernador de Veracruz, se le imputa la comisión de delitos de delincuencia organizada, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias, cometido probablemente en el periodo que se desempeñó como gobernador", dijo.