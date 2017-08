¿Aplican trato diferente a la "novia" y a la esposa de Javier Duarte?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras la detención de Xochilt Tress, supuesta novia de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, surgió la pregunta sobre por qué Karime Macías, esposa del ex mandatario, no ha sido detenida si, como dicen autoridades locales, existen acusaciones en su contra, por ejemplo, de desvío de recursos.



Desde que se mencionó el nombre de Xochilt Tress en la segunda audiencia del ex gobernador Duarte, el 22 de julio, sólo pasaron nueve días para que fuera detenida y encarcelada, con un dictamen del juez de prisión preventiva de por lo menos dos años. Se le acusa de enriquecimiento inexplicable por 4 millones de pesos.



Mientras que Karime Macías, de quien el propio gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, confirmó que hay evidencias y señalamientos de que habría incurrido en el desvío de recursos, que incluso contaba con una tarjeta de crédito para sus gastos con cargo al erario, goza de libertad, vive en Londres y se le permitió salir del país sin ninguna restricción.