No habrá incremento de "emergencia" al salario mínimo: STPS

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

No se presentará un aumento al salario mínimo de emergencia porque el País no atraviesa por una situación de emergencia por la que un incremento deberá ser estudiado por todos los sectores involucrados, afirmó Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social.



Al participar en el 43 aniversario del Infonacot, el titular de la STPS señaló que tanto el sector empresarial como el obrero están analizando el aumento del salario mínimo, mientras que desde enero la dependencia que encabeza ha estudiado el impacto en el ingreso de los trabajadores el retiro del subsidio a los combustibles; advirtió que en un par de semanas cuando todos los sectores hayan concluido sus respectivos análisis tendrán una respuesta sobre el comportamiento de la economía en los últimos meses y se sentarán a discutir el incremento al mínimo.



“No se trataría jamás de un aumento de emergencia, porque para que hubiera un aumento de emergencia, tendría que haber una emergencia. Hay la mejor disposición de sentarnos con los factores de la producción a ver el tema con objetividad y si es el caso, se tomarán las medidas necesarias. Pero sí con mucha claridad que no se trata de una situación de emergencia, porque no está viviendo el país una situación de emergencia, esa es la verdad”, aseguró.



Respecto a la carta que le envió la semana pasada el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, en la que le propuso un incremento de 12 pesos del salario mínimo, Navarrete Prida señaló que se ha acordado con el sector privado no decir cifras de un posible aumento al mínimo, dado que ello sólo generaría incertidumbre entre los factores de producción.



“Si damos una cantidad los trabajadores van a salir con una más alta, mucho más alta y entonces lejos de que este objetivo de platicar y de sentarnos contribuya a un ambiente de efectivamente ir recuperando el poder adquisitivo de los salarios más bajos, volvamos a contribuir a generar un ambiente de incertidumbre donde en la incertidumbre siempre hay quien se aproveche aumentando precios”, dijo.



El titular de la STPS aseguró que 13 de los 42 productos más importantes de la canasta básica han bajado su precio “los que han subido fue leche pasteurizada y aceites mixtos, pero todo lo que tiene que ver con análisis de huevo, análisis de tortilla, análisis de jitomate, de productos de la canasta básica de gran consumo, han tendido a una baja marginal”.