Eva Cadena incumple citatorio para declarar en la Fepade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Eva Cadena Sandoval tendrá que presentarse de forma obligatoria a rendir su declaración ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que no se presentara a cumplir con el citatorio de este martes.



La Fepade citó a Cadena hoy a las 10:30 horas para rendir su declaración sobre la probable violación al Artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales a raíz de los videos publicados por El Universal donde se le observa recibiendo dinero en dos ocasiones.



Al haber transcurrido tiempo considerable la Fiscalía hará efecto de apercibimiento, lo que significa que se le notificará que de no acudir en el siguiente citatorio se solicitará apoyo a la fuerza pública para su presentación ante el Ministerio Público de la Federación.



"Al haberle esperado un tiempo razonable para que acudiera ante esta representación social, se le hará efecto apercibimiento para su presentación forzosa por medio del auxilio de la fuerza pública por no haberse presentado sin causa justificada como lo señala en Artículo 104 fracción I inciso c del Código Nacional de Procedimientos Penales.



Asimismo, en caso de no ser localizada se solicitará a un órgano jurisdiccional la comparecencia de la indiciada", informó la Fepade en un comunicado de prensa.



Cadena podría ser investigada por lavado de dinero: Fepade



Eva Cadena, ex candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Las Chiapas, Veracruz, podría ser investigada por lavado de dinero, dijo el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.



Lo anterior luego que EL Universal dio a conocer en su edición de hoy martes que la diputada Cadena Sandoval recibió un millón de pesos por impulsar una ley a favor, sin embargo, el fiscal aclaró que esa última información la agregarán a la carpeta de la Fepade y en caso de que no sea delito electoral dará vista a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la PGR.



La Fepade informó que Eva Cadena fue citada el día de hoy a la 10:30 horas y al haberle esperado un tiempo razonable para que acudiera y no llegó a comparecer, se solicitará orden de presentación contra ella.



"Se le hará efecto apercibimiento para su presentación forzosa por medio del auxilio de la fuerza pública por no haberse presentado sin causa justificada; así mismo, en caso de no ser socializada se solicitará a un órgano jurisdiccional la comparecencia de la indiciada", dijo la fiscalía.



En conferencia, Santiago Nieto señaló que por la información que salió hoy respecto al millón de pesos que recibió la diputada local existen indicios de delitos como lavado de dinero, uso de recursos con procedencia ilícita y ejercicio indebido del cargo público.



"En todo caso se dará aviso a las autoridades competentes para que ellos sigan con una investigación del origen de estos recursos", explicó.