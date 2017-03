Identifican los 11 cuerpos abandonados en Boca del Río

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los cuerpos de las 11 personas que fueron abandonados dentro de una camioneta en el municipio de Boca del Río ya han sido identificados, informó el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.



En entrevista con Óscar Mario Beteta, el gobernador de Veracruz señaló que la identificación fue realizada por familiares y amigos de las víctimas y ahora se está investigando su posible relación con el crimen organizado, debido a la manera en que fueron asesinados.



“Se está analizando ahora si tenían alguna vinculación o no con la delincuencia, aunque repito la forma en que fueron ejecutados, con toda vileza, con toda saña, hace pensar en la intervención de un grupo de delincuentes organizados”.



Sobre que si las ejecuciones podrían ser en respuesta a la llegada de las fuerzas federales al estado, Yunes Linares señaló que las víctimas fueron privadas de su libertad con días de anticipación, aunque no se descarta ese motivo.



“Varios, según sus propios familiares, no llegaron a su domicilio desde cuatro o cinco días antes. Por lo menos de dos tenemos la precisión de que fueron privados de su libertad el sábado en un antro de ahí, de Veracruz”.



Por otra parte, comentó que el mensaje en la cartulina que dejaron con los cuerpos hace referencia a una guerra presuntamente entre grupos delictivos.