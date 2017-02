Economía, seguridad y migración, de interés para México-EU:Osorio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los temas de economía, seguridad y migración, son de mayor interés entre México y Estados Unidos, puesto que estos deben seguir adelante, en un marco de dignidad y respeto a la soberanía nacional, señaló el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong Admitió que hay voces que quisieran que no hubiera relaciones entra ambas naciones, ni se diera ninguna respuesta o se emitiera otro tipo de respuesta.Al cierre de la reunión del Gabinete de Seguridad Federal celebrada en el puerto de Mazatlán, el encargado de la política interior, citó que el tema económico, impacta tanto al Norte, como al Sur.Explicó que hay estados de la Unión Americana que es fundamental la participación de los productos e insumos mexicanos y lo mismo sucede, en el territorio nacional, con artículos, insumos y productos de origen estadounidense.Osorio Chong dio a conocer que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto ha informado, respecto a cómo van las relaciones con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, bajo el reconocimiento que ambos países son vecinos y que eso nadie lo va a poder borrar.En el tema de la seguridad, reveló que se pondrá en práctica en esta entidad, nuevas acciones de revisión de establecimientos en los que se pudiera generar acciones negativas en contra de la población.Los negocios con giros, de compra y venta de vehículos usados, conocidos como deshuesaderos, casas de empeño y casinos, serán supervisados por las diversas instancias, tanto federal, estatal o municipal, como parte de las nuevas estrategias.En la reunión en la que estuvo presente el gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel expuso que en los municipios de Culiacán y Mazatlán se había observado una disminución de los delitos de alto impacto, sin embargo, en los últimos dos meses, se tuvo un impacto a la alza.Subrayó: “el gobierno no está pensando en la militarización”, nos sentimos honrados y orgullosos que miembros del ejército estén apoyando ante la debilidad institucional que se tiene en muchos municipios y estados.Osorio Chong manifestó que otro de los temas tocados con los alcaldes, son las compras consolidadas, puesto que los recursos económicos son pocos y luego no se aplican de manera correcta.En cuanto a este punto, el Secretario de la Defensa Nacional, general, Salvador Cienfuegos dijo que a solicitud del gobernador del estado, Ordaz Coppel, a través de la Secretaría de Gobernación, se le brinda apoyo, en tanto que sus policías son capacitados.Precisó: “No venimos a sustituir”, ni a militarizar nada.Los apoyos del ejército, se brindan en Sinaloa y en otros estados de la República, a solicitud expresa de las autoridades civiles