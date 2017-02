México, preparado ante políticas migratorias: Navarrete Prida

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que el Estado mexicano está preparado para ayudar a los mexicanos que sean deportados de Estados Unidos debido a las políticas antimigrantes de su presidente, Donald Trump y manifestó que no se tienen reportes de deportaciones masivas a México.



En la ceremonia de la toma de nota para la nueva dirigencia de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), el secretario informó que ante estas circunstancias, México saldrá adelante.



“Tengan la certeza que el gobierno de México con inteligencia sin el fomento de xenofobia, de un nacionalismo mal encaminado vamos a salir bien librados de esta circunstancia desafiante que enfrenta el país. Son tiempos difíciles lo que estamos viviendo y que las actitudes que ensalzan el nacionalismo de manera equivocada lo que producen son actitudes xenófobas, cada que un países ensalza su nacionalismo Si la población no conoce el asunto, toma odio contra el otro”, dijo



Navarrete Prida aseguró que hasta el día de hoy no se ha registrado una variación importante de flujos migratorios que hayan sido deportados de la Unión Americana al País.



“No ha habido una variación importante de flujos migrantes que se haya registrado atípica, como se tenia con anterioridad, pero el país está en capacidad de hacerle frente a este tipo de problemas”, dijo.



Aseguró que la STPS está preparado para ayudar y asistir a los connacionales que sean deportados del país vecino para que se puedan reintegrar a la sociedad en el país como apoyos económicos y bolsas de trabajo en las 32 entidades.