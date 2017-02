"México defenderá soberanía al renegociar Tlcan": EPN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente, Enrique Peña Nieto , sentenció que México irá a la negociación en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte con apego a las formas diplomáticas, exigiendo respeto para México, defendiendo la soberanía y los intereses nacionales."En cualquier acuerdo, en cualquier tratado, en cualquier negociación, con Estados Unidos o con cualquier otro país del mundo, el Presidente de la República estará invariablemente actuando en la defensa de la soberanía de México y de los intereses de los mexicanos", señaló.Tras defender el modelo de libre comercio, el Jefe del Estado Mexicano recordó que ha iniciado un proceso "amplio y plural" de consultas internas con los sectores productivos del país previo a las negociaciones para actualizar y modernizar el Tlcan.Dijo que durante este periodo de 90 días se habrá de desarrollar la estrategia de negociación hablando con los distintos sectores de la economía del País, al tiempo de Estados Unidos realiza este proceso hacia su interior."A partir de entonces habremos de sentarnos a la mesa para definir el nuevo marco, el nuevo acuerdo que estaremos alcanzando en este propósito", dijo.Asentó: "quiero precisar que esta negociación, la habrá de conducir México a final de cuentas apegado a los principios que siempre ha definido. México se ha distinguido ante el mundo por actuar bajo formas correctas dentro del ámbito diplomático, siempre en amplio respeto a los otros países y al mismo tiempo exigiendo respeto para nosotros."No tengan duda... quiero dejar muy en claro ante ustedes y que no haya duda alguna, es para el Presidente de la República, es para mí un privilegio, no solo porque me lo mandate la Constitución, sino en absoluta convicción defender invariablemente la soberanía de nuestro país, la dignidad de los mexicanos y los intereses de todo México, en ello me mantendré incólume, me mantendré invariable en mi posición".Recalcó que en cualquier acuerdo, tratado o negociación, con Estados Unidos o con cualquier otro país el Presidente de México estará invariablemente actuando en la defensa de la soberanía y de los intereses de los mexicanos.Subrayó que asume "con enorme entusiasmo y convicción" esta tarea, porque –enfatizó Peña Nieto– es un privilegio ser el presidente de México y es un mayor privilegio velar por los intereses de los mexicanos.Esta tarde, el Presidente de la República clausuró la 33 Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario.