Cierran 150 gasolineras en Puebla por falta de combustible

PUEBLA(SUN)

Debido a las compras de pánico de fin de año por el “gasolinazo”, al menos 150 gasolineras -de mil 200- en la ciudad de Puebla cerraron por falta de combustible.



El presidente estatal de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Rafael Zorrilla Alanis, dijo que a consecuencia del incremento de casi el 20% en el precio de la gasolina, se registró el desabasto.



Y es que afirmó que "fue mal planteado por la Comisión Nacional Reguladora de Energía", pues además de pegar en el bolsillo de las familias mexicanas y a los sectores productivos, la medida no advirtió las compras de pánico al no garantizar el abasto suficiente de hidrocarburos en la entidad.



"Hasta hoy (2 de enero), 150 estaciones de gasolina se mantienen cerradas por la falta de producto, sin embargo se prevé que el abasto se regularice para el fin de semana, en todo el territorio poblano", informó.



El representante empresarial auguró que el incremento en el precio de la gasolina, de casi el 20%, está funcionando como un incentivo para el robo de combustible de los ductos de Pemex y su venta ilegal en las carreteras de los municipios que conforman el denominado "Triángulo Rojo", integrado por Palmar de Bravo, Quecholac y Tecamachalco.



"Algunos consumidores prefieren consumir el producto que venden los ‘huachicoleros’, eso afecta muchísimo a los gasolineros y a todos los mexicanos”.



Finalmente, dijo que muchas empresas extranjeras ya no quieren entrar al País, “porque son millones de pesos que se pierden por el robo de combustible”.