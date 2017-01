En mayo, elección de candidata presidencial indígena

OVENTIC, Chiapas(SUN)

El Congreso Nacional Indígena (CNI) anunció que postergará hasta el mes de mayo la fecha para dar a conocer el nombre de la mujer que participará como candidata a la presidencia de la República en el proceso electoral de 2018.



Al dar a conocer los resolutivos del quinto congreso, a 20 años de la fundación del CNI, anunciaron que de este domingo al mes de mayo continuará la consulta en comunidades, debido a que por la inseguridad en la que viven, no fue posible conocer su opinión, pero además se buscará la de grupos de migrantes, de origen afro y otros se pronuncien.



Planeada para noviembre y diciembre, la consulta no se pudo realizar en algunas comunidades debido a “la situación de violencia en que viven en diversas regiones del país y por las particulares políticas de algunas”, dijo una portavoz del CNI.



Al dar a conocer los resolutivos del quinto congreso, el CNI informó que la consulta se llevó a cabo entre 43 pueblos originarios de 523 comunidades, de 25 estados.



Los representantes de los grupos étnicos que están en el CNI acordaron conformar el Consejo Indígena de Gobierno, con el fin de que gobierne al país, pero las características de su funcionamiento también se darán a conocer entre el 27 y 28 de mayo próximo en una asamblea, de la cual no mencionaron el lugar donde se llevará a cabo.



El Consejo Indígena de Gobierno no será dirigido por una sola persona, sino de forma colectiva y se rige por los siete principios del CNI: Van de servir a no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir y enlazar y no asilar.



“Este Consejo Indígena de Gobierno no hace lo que se le ocurre, sino que toma en cuenta lo que dicen los pueblos de todo México”, aseguró la portavoz del EZLN.



Los acuerdos resultados de las mesas y plenarias, son entre otros, eliminar de las comunidades los partidos políticos, programas y proyectos de gobierno y “todo lo que identifiquemos que nos divide y reconciliarnos como pueblos”.



Desde el 30 de diciembre, los grupos originarios del país se reunieron en San Cristóbal de las Casas y Oventic, donde acordaron crear estrategias de finanzas y comunicación nacional, así como formar comisiones comunales, regionales y estatales.



Además se llevarán a cabo asambleas regionales y para fortalecer la lucha los grupos originarios del país, se proponen establecer escuelas y medios autónomos.



El Consejo Indígena de Gobierno tendrá como vocera a una mujer indígena del CNI, “o sea que tenga sangre indígena y que conozca su cultura”.



El acuerdo que es resultado del día 30 de diciembre del 2016, el CNI esperará la respuesta de las comunidades que están pendientes de su consulta.



A su vez, el subcomandante Moisés, del EZLN, aseguró que el 2018 es la “última oportunidad” que tienen los mexicanos para cambiar a México.



Y dijo que en la actualidad, México está peor que hace 23 años, cuando se levantaron en armas contra el “mal gobierno”.



Dijo que es casi seguro que conforme se acerque el 2018, se buscará dividir a los miembros del CNI para que “se rindan y claudiquen”, pero “no van a poder porque llevamos más de 20 años de conocernos".



Moisés aseguró que el EZLN verá la forma de apoyar porque "la lucha que proponen es tal vez la última oportunidad” para evitar que estos “suelos y cielos” de México desaparezcan.