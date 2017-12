33 mexicanos se infectan de VIH al día, alertan

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En México 33 personas al día contraen el Virus de Inmunodeficiencia Humana, muestran registros del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (Censida).



Patricia Uribe, directora de Censida, detalló que cada año hay 12 mil nuevos casos de contagio.



Al cierre de 2016 la dependencia contabilizó en el País 220 mil personas que vivían con VIH.



Al conmemorarse hoy el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la directora de AIDS Healthcare Foundation México, Nicole Finkelstein, dijo que los nuevos casos y una cifra de poco más de 4 mil muertes asociadas por año es equivalente a lo ocurrido hace 20 años, y eso significa que "la epidemia no ha sido controlada".



Los focos rojos se encienden porque de las 220 mil personas con VIH sólo 144 mil 223 reciben medicamentos. "No deberían existir casos con sida si es que todos los pacientes toman su antirretroviral. Muchas personas con el virus no tienen acceso a medicamentos", señaló Finkelstein.



Por su parte, José Narro Robles, secretario de Salud, pidió reconocer que hay un problema de salud pública.