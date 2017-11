Critican ciudadanos estrategia de "El Bronco" para recabar firmas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Usuarios de redes sociales expresaron sus críticas y molestia por un video que promueve el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, como estrategia para recabar las firmas ciudadanas de apoyo a su candidatura independiente a la Presidencia de la República.



En el material titulado "Fírmale al Bronco", un actor que caracteriza al mandatario neolonés realiza con sus dos índices una seña obscena dirigida al Instituto Nacional Electoral al afirmar que "dará eso y más" al INE por el requisito de juntar al menos 850 mil firmas de apoyo.







En Facebook, el video cuenta hasta la noche de este miércoles con 2,449 likes, pero también 529 emojis de enojo. El material ha sido compartido 892 veces.



Dentro de los comentarios, destacan algunos como los del usuario Cukina Jiménez: "Déjate de estar perdiendo el tiempo. Si no puedes cumplir con tus mismos programas como el de Manos a La Escuela, ahí están las escuelas peor de como estaban antes! Ya Porfavor!! Ponte a TRABAJAR que se Ocupa!! (sic)".



También, la cuenta Proxima Sentaury escribe: "Usted no es independiente me arrepiento de haberle dado mi voto en n.l. solo nos uso para trampolin y ahora prestarse a la division de la ciudadania haciebdo conparsa creo le llegaron al precio en las reuniones que tubo con medina y peña previo a su toma de la gobernatura. Mientras tanto en cadereyta la escuela de mis hihos callendose a pedasos.

Donde estan sus promesas de campaña solo yiene ambision de poder (sic)".



Klau Ramírez de Hernández: "que me dice de la marcha que hubo en su contra el dia sabado en monterrey. Creo que ni la gente de Nuevo León lo quiere... dios quiera y no gane xk usted no es independiente y eso ya todo Nuevo Leon lo sabe (sic)".



El usuario Pablito Lara cuestionó: "Pues no que le iba a pedir permiso a la gente de NL? Donde esta esa encuesta para la gente? No queremos que se vaya pero si se va ojalá no regrese, queremos un gobernador comprometido, no un chapulín Priista (sic)".



También Obed Ramírez Gómez señaló: "Veo que mucha gente lo apoya, hay mucha intensidad, como pasó en Nuevo León, cuando muchos votamos por usted. Sin embargo, creimos en sus palabras en sus promesas. La mejor manera de hablar de un buen período de gobierno, es haber cumplido los seis años de gobierno y esperar hasta la siguiente oportunidad de ser presidente, pero veo que hay otros intereses que no son el estado y su gente (sic)".