Sube 12.5% el material para la construcción

En el primer semestre del año, los precios de los materiales para la industria de la construcción promediaron alzas de 12.5% a tasa anual, una cifra que no se observaba desde el segundo semestre de 2008, según el Indicador Adelantado de la Industria de la Construcción de la consultora Forecastim.



Esta inflación obedece principalmente a una escalada en el precio de materiales como varillas y alambres que alcanzaron alzas de hasta 25%, así como materiales de madera.



Ricardo Trejo, director general de Forecastim, explicó que tradicionalmente un alza de precios obedece a la demanda en el mercado, aunque este año hubo factores ajenos que contribuyeron a que se disparar la inflación como el alza de la gasolina y el diesel, y el tipo de cambio.



"Quien ejerce presión a los precios es la demanda. Si hay más cantidad de obra, eso se refleja en los precios de la industria. Calculamos que si la demanda crece 1%, los precios aumentan 5%; pero este año además hubo variables que afectaron a los insumos", dijo.



"A finales de 2016, la industria de la construcción creció a su máximo histórico después de 2007 y 2008, porque la industria de la vivienda venía creciendo y eso generó presión en la inflación, que además se juntó con el tipo de cambio y el alza de los combustibles", detalló Trejo.



De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el impacto del aumento en el precio de la gasolina casi se encuentra asimilado, pero el último incremento en las cotizaciones del cemento ocasionará un salto en los importes de los materiales e insumos para construcción.



"Ante esta situación, estimamos que la inflación en la industria de la construcción para 2017 estaría oscilando entre 12% y 17.5%", indicó la CMIC.



Los materiales que más han incrementado sus precios en junio son: accesorios eléctricos, con 21.7% respecto a junio de 2016; productos químicos, 17.3%; minerales no metálicos, 16.1%; aglutinantes, 15.3%; productos a base de concreto, 14.9%; cemento y concreto, 14%; partes estructurales de concreto, 13.1%; productos de plástico, 12%; muebles y accesorios, 11.7%, y artículos a base de arcilla, 11%.



Los materiales son lo que más ha subido de precio, pues según la CMIC, el alquiler de maquinaria y equipo se encareció 4.8%, y la mano de obra, 4.6%, en junio, respecto a junio de 2016.



CMIC prevé que la construcción de obras de ingeniería civil serán las más afectadas por estas alzas, seguida de la construcción de naves y plantas industriales, y la edificación de vivienda.



Ricardo Trejo estima que en los próximos meses la inflación va a ceder. "No va a caer o disminuir sino que el incremento de precios va a ser menor. Estimamos que el tipo de cambio llegue a 18 pesos por dólar, los insumos energéticos están cediendo y la presión en los costos menor".



No obstante, dado que la construcción de vivienda comenzó a desacelerarse en el segundo trimestre del año, si vuelven los factores de incertidumbre, nuevamente se podría ver una escalada de precios.