Desvió César Duarte 250 mdp para campañas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex gobernador de Chihuahua, Cesar Horacio Duarte, ordenó desviar al menos 250 millones de pesos para campañas electorales, según reveló un testigo protegido en una audiencia del proceso penal contra el ex director de Administración del estado, Gerardo Villegas, a quien se le acusa de peculado.



El testigo protegido de la Fiscalía General del Estado (FGE) reveló este día durante una audiencia que Ricardo Yáñez Herrera, ex secretario de Educación, y Gerardo Villegas Madriles desviaron recursos para financiar campañas políticas del PRI en la pasada contienda electoral en la cual se renovó la gubernatura, el Congreso y los 67 ayuntamientos.



El Ministerio Público dio a conocer oficialmente que el testigo identificado solamente como T701/2017 señaló que Yáñez Herrera y Villegas Madriles, en su carácter de director de Hacienda, tomaron los millones de pesos de las arcas públicas por orden del entonces gobernador Duarte.



Aseveró que en una reunión con Antonio Tarín, ex director de Adquisiciones y quien actualmente se encuentra libre gracias a un amparo contra una orden de aprehensión, Gerardo Villegas y Ricardo Yáñez, el ex mandatario les ordenó obtener esos ingresos y entregarlos al Partido Revolucionario Institucional.



Esto a través de contratos firmados por los ya señalados en los que se habla de cantidades superiores a los 250 millones de pesos para un software, cursos, capacitaciones y talleres para padres de familia y maestros, que de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, nunca existieron.



Se informó que este recurso se entregó a las siguientes cuatro empresas el 6 de abril de 2016:



1) SH-AD-078 Servicios y Asesorías SAMEX A.C

2) SH-AD-079-2017 Servicios y Asesorías SINACS A.C

3) SH-AD-080-2016 Servicios y Asesorías CISARS A.C a la que le pagaron 46 mdp

4) SH-AD-077-2016 Despacho de profesionistas de planeación y diseño de planeación de un software, Despacho de profesionistas futura A.C, a la que le pagaron 90 millones de pesos.