Auto destrozado en Reforma "iba, fácil, a más de 150 km/h"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Está muy cab…, por como quedaron los cuerpos parece que venían a más de 150 kilómetros por hora”, ésa fue una de las primeras impresiones de los policías al llegar a la escena del choque que se registró este viernes en el cruce de Paseo de la Reforma y Lieja, donde perdieron la vida cuatro personas y uno más resultó lesionado.



Después de las 3:30 de la mañana, sobre la avenida Paseo de la Reforma, un vehículo BMW Serie 6 con placas número C33AJS color blanco se impactó en un poste de alumbrado publico que se encuentra sobre la banqueta central de Paseo de la Reforma frente a la Torre Bancomer.



Las cámaras del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) observaron el vehículo, que circulaba solo a unos metros de distancia de una motocicleta, iba a exceso de velocidad cuando avanzaba en diferentes puntos de la avenida Paseo de la Reforma. Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP) indicaron que el conductor manejaba a 184.85 kilómetros por hora.



A la altura de Lieja se observa al vehículo impactarse con el poste, el choque provocó que el auto se partiera a la mitad y que cuatro de los viajeros salieran expulsados hacia la banqueta.



Los restos de dos hombres y dos mujeres, de entre 25 y 30 años de edad, quedaron en la banqueta, por lo que no era necesaria la ayuda de paramédicos, hasta que personal del Cuerpo de Bomberos identificó que el conductor del auto estaba vivo entre las bolsas de aire y el asiento.



El conductor fue identificado como José Salomón “N”, de 33 años de edad, y fue trasladado al Hospital de la Cruz Roja de Polanco, donde permanece en calidad de detenido. La Secretaría de Seguridad Pública informó que fue diagnosticado como policontundido y en estado de ebriedad.



Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 5 inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio por tránsito de vehículo, y los cuerpos fueron llevados al anfiteatro.



Hasta las 21:00 horas de ayer los occisos no habían sido identificados, pero fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) a fin de practicarles la necropsia de ley.



El artículo 140 del Código Penal vigente señala que comete homicidio culposo la persona que con motivo del tránsito de vehículos ocasiona la muerte de un individuo, siempre que el conductor involucrado se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, sicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares y que no auxilie a la víctima o se dé a la fuga.



El artículo 141 de esta ley especifica que cuando por culpa se cause homicidio de dos o más personas, en las circunstancias previstas en el artículo 140, la penalidad aplicable serán de seis a 20 años de prisión.