Arrecian presiones para renuncia de Sandoval

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Líderes políticos y legisladores del PAN y del PRD exigieron la renuncia del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda (PRI), para que pueda ser investigado ante la sospecha de que pudiera ser cómplice de uno de sus subordinados más importantes y ahora detenido acusado de tráfico de drogas y que era su fiscal General, Édgar Veytia Cambero. Además, pidieron una explicación al mandatario estatal.En cambio, legisladores del PRI en el Poder Legislativo cerraron filas con el mandatario estatal y rechazaron la renuncia, porque las dimisiones en este tipo de casos son sólo un distractor, pues el cargo no limita a nadie de ser investigado, incluso mencionaron que siendo gobernador, legislador u ostentando algún otro cargo, nadie está exento de someterse al escrutinio de la ley.La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, exigió la renuncia del gobernador de Nayarit para ser investigado por las autoridades, no sólo tras la detención del fiscal Édgar Veytia, sino “por el mal gobierno”.“Nosotros lo hemos señalado [la renuncia], no solamente por estas razones, es un reclamo que la propia sociedad está haciendo, si hoy los números les son desfavorables al PRI en Nayarit, es un tema directamente vinculado con el mal gobierno que ha tenido Nayarit y esto confirma lo que hemos venido denunciando”, aseveró.La lideresa, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar al mandatario nayarita, y sobre todo “ponga los ojos en lo que está sucediendo en el estado”. Pidió a Roberto Sandoval que dé una explicación ante las autoridades, “a lo que todos conviene es una investigación que, sin estar haciendo juicios anticipados, nos dé claridad de que efectivamente este tema no involucra o no alcanza al gobernador”.El coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, declaró que “la conducta del gobernador de Nayarit es una vergüenza, y lo decente es que renuncie y dé oportunidad a que se esclarezcan las cosas”.Agregó: “La actitud de Sandoval Castañeda es parte del ADN de muchos gobernadores priístas, pues lamentablemente quien tenía a su cargo la procuración de justicia al parecer era de los principales involucrados en violentar el Estado de derecho en Nayarit”.Además, legisladores del PAN, como el senador Héctor Larios y el diputado Jorge López coincidieron en que debe separarse del cargo para que las autoridades lleven a cabo las investigaciones, porque no es la primera vez que se señala al gobierno estatal de tener nexos con el crimen organizado.“Un distractor”. El PRI en el Congreso cerró filas y respaldo del gobernador Sandoval, y rechazó que deba solicitar licencia, “las renuncias de esta naturaleza, sólo son un distractor, no hay limitación para investigar a nadie, esté o no esté en la responsabilidad. Ni un gobernador, ni un legislador, ni nadie que ostente una representación popular está exento de someterse al escrutinio de la ley”, aseguró el líder del PRI en San Lázaro, César Camacho La secretaria general del Morena, Yeidckol Polevnsky, lejos de pedir la renuncia del mandatario Roberto Sandoval, exigió que éste dé un informe pormenorizado sobre las acciones que realizaba el fiscal, Édgar Veytia, porque “no puede ser posible que esté metido en el narcotráfico y que el gobernador no sepa esas cosas.“Sería importante que el gobernador nos presentara un informe en el caso de Nayarit, podría empezar por ahí, pues una agente que trabaja en su equipo, tendría que decirnos qué trabajo ha hecho ese fiscal, cómo han funcionado las cosas, porque no puede decir que el fiscal está involucrado y que el gobernador no estuviera enterado”.Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), exhortó al gobernador de Nayarit a pedir licencia mientras se realizan las investigaciones que vinculan al ex fiscal general de dicha entidad con el crimen organizado.“El gobernador tiene que pensar detenidamente si debe seguir en el cargo. No puede ser que no conozca lo que hacen sus servidores, son las personas que él invitó a formar parte de su administración y que nos diga ahora que no mete las manos por él, que antes sí”, detalló.Por su parte, la coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, exigió que las investigaciones lleguen al gobernador de Nayarit, quien es señalado de ser parte de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación.