Andrés Granier es sentenciado por peculado

El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, fue condenado este día a 10 años y 10 meses de prisión, así como a pagar 525 días de multa por el delito de peculado, informa el portal Tabasco Hoy Fuentes declararon que Granier Melo no saldría en libertad aun cuando pague la reparación del daño al erario estatal por más de 196 millones de pesos.Tras la sentencia, todavía está abierta la posibilidad de que los abogados del químico puedan apelar ante instancias federales.El 2 de julio de 2013 la Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión en contra el ex gobernador.