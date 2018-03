Roberta Jacobson, embajadora de EU en México, renuncia en medio de tensiones

(GH)

Roberta Jacobson, la embajadora de Estados Unidos en México, anunció que deja su cargo diplomático en mayo, en un momento de tensiones entre el gobierno de Donald Trump y Enrique Peña Nieto.“He llegado a la difícil decisión de que es el momento apropiado para moverme hacia nuevos retos y aventuras”, escribió Jacobson en su Twitter.“Esta decisión es aún más difícil porque creo de verdad en la importancia de la relación de México y Estados Unidos y sé que está en un momento clave”, agregó.El New York Times señala que el presidente estadounidense, Donald Trump, ya eligió al reemplazo de Jacobson, pero no ha dado a conocer el nombre.Recientemente salió a la luz que la reunión entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump se canceló debido a que este último se negara a aceptar públicamente la posición de México de no pagar el muro fronterizo, según informa el diario The Washington Post.De acuerdo con el diario estadounidense la reunión se llevaría a cabo a principios de marzo, durante un viaje oficial que el presidente mexicano haría a Washington.Sin embargo, el encuentro dependía de si la llamada telefónica que sostuvieron ambos mandatarios el pasado 20 de febrero llegaba a buenos términos, situación que según el The Washington Post (WP) no sucedió.