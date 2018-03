Yo fui quien dijo "hijos de pu#&" a la PGR, asegura Diego Fernández de Cevallos

(El Universal)

Diego Fernández de Cevallos, asesor jurídico de Ricardo Anaya, candidato de la coalición “Por México al Frente” a la Presidencia, aclaró que fue él quien dijo "son unos hijos de pu&@" en su visita a la Procuraduría General de la República (PGR) el domingo pasado.



"Yo fui el que dije son unos hijos de pu$%", declaró esta mañana quien fuera candidato presidencial en 1994. Sin embargo, aclaró que la grosería "no es en contra del funcionario que nos atendió porque fue absolutamente atento y amable, así que no fue para él, fue para la institución", es decir para la PGR.



Ayer, la PGR difundió un video en el que se muestra el momento en el que el candidato presidencial de por México al Frente, Ricardo Anaya, se presentó el domingo en las oficinas de la dependencia, en donde el jefe de la unidad antilavado de la SEIDO, Mauro Rodríguez, le pregunta que si quiere declarar, lo que el político rechaza.







Según el video, el panista fue invitado a rendir su declaración por al menos dos funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido). Al ingresar al inmueble, acompañado de los dirigentes de Por México al Frente, es invitado por un ministerio público a declarar, lo cual Anaya declinó en dos ocasiones.



Según la PGR, en la imagen Anaya es quien se refiere como “hijo de pu$%” a Mauro Rodríguez.



La grabación del circuito cerrado del edificio de la Seido, y difundida por la PGR muestra el momento en el que el candidato presidencial de por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés se refiere como “hijo de puta” al jefe de la unidad antilavado, Mauro Rodríguez. Esto al presentar un escrito sobre el caso de lavado de dinero en el que se le ha implicado.



Al respecto, la coalición Por México al Frente [PAN-PRD-MC] dijo que la difusión del video por parte de la PGR es una prueba más de que se ha convertido en la oficina de la “guerra sucia” del PRI en contra de sus opositores.



Tras los señalamientos de la PGR respecto a Anaya, Fernández de Cevallos aseguró que al panista "sólo lo van a tirar matándolo; no lo vamos a cambiar".