Alza en tasas no beneficia a las pensiones: Actuarios

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El incremento en las tasas de interés no representa mayores beneficios en el largo plazo para los recursos ahorrados por los trabajadores para su retiro.



De acuerdo con el presidente del Colegio Nacional de Actuarios, Carlos Lozano, los rendimientos a largo plazo se mantienen bajos y se prevé que esta tendencia prevalezca por varios años.



“Las tasas de largo plazo, a 20 o 30 años no han subido con la misma fuerza que los ajustes recientes realizados por el Banco de México. De hacerlo, estaríamos creando un impacto inflacionario. Esto no va a reflejar un beneficio grande a los ahorros de los trabajadores”, dijo el especialista.



Lozano destacó que los rendimientos en inversiones a largo plazo se mantendrán bajos ante la situación económica global y se espera que las tasas de interés en un periodo mayor experimenten reducciones.



Las tasas de largo plazo que corresponden a una apreciación de la economía global se han mantenido y se espera que aún bajen más, alertó.



El año pasado, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), dio a conocer en varias ocasiones la tendencia de rendimientos bajos que se vislumbra en las inversiones a largo plazo.



“Es un tema que se está discutiendo a escala global. Si bien ahora mismo hay una discusión sobre su tendencia al alza y a qué ritmo, la realidad es que hay un consenso en general de que las tasas de interés van a estar bajas por mucho tiempo”, mencionó en noviembre pasado el presidente de la Consar, Carlos Ramírez.



Ante este entorno, el representante de los actuarios del país reiteró la necesidad de realizar cambios en el sistema de pensiones mexicano, donde las autoridades, empresas y trabajadores tomen en cuenta la problemática en la que puede caer el país si no se ofrece una pensión suficiente a sus trabajadores.



En ese sentido, dijo que la propuesta de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), así como las mismas administradoras de Afore de aumentar la edad de jubilación de los trabajadores sólo postergaría por dos o tres años la presión en las finanzas públicas que representan los pasivos pensionarios en el país.



El Colegio de Actuarios destacó que a la par se debe cambiar la estrategia de comunicación sobre el ahorro para el retiro y la pensión a los trabajadores, porque se les ofrecen datos confusos sobre inversiones y rendimientos difíciles de comprender, lo cual desalienta que participen de forma más activa en el diseño de sus planes de ahorro para el retiro.