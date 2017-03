"No cambia mi opinión; asumo lo que venga": Barbosa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, dijo que no se retracta de su respaldo a Andrés Manuel López Obrador para las elecciones presidenciales de 2018 y que si la dirigencia perredista decide quitarle la coordinación, apelará ante la Sala Superior del Tepjf.“Por lo que declaré no cometí ninguna infracción a la norma interna, y no puedo ser objeto de ninguna sanción, lo sabe Alejandra Barrales, pero que asuman las decisiones que tengan que hacer, que yo asumiré la defensa jurídica en tribunales constitucionales de derechos civiles y políticos, y lo que resulte lo voy a asumir”, señaló.Por el contrario, Barbosa recriminó que la corriente Nueva Izquierda, Los Chuchos, está presionado a su dirigente Alejandra Barrales para pedir su salida, pero cuestionó que son ellos los que quieren aliarse con el PAN en la elección presidencial.En sus oficinas del Instituto Belisario Domínguez, el senador afirmó que en “este momento es el político tabasqueño el único que puede impedir se siga gobernando desde el PRI y desde el PAN, y por eso estoy con López Obrador”.En entrevista, dijo que el lunes minutos después de haber anunciado su respaldo a López Obrador, se reunió con Andrés Manuel López Beltrán, hijo y operador político del ex jefe de Gobierno capitalino.“Fue una comida que estaba pactada desde antes, donde hablamos de todos los temas, pero ni siquiera a mí me pidieron hacer ese anuncio. A Andrés Manuel López Beltrán lo conozco desde hace años, como a Yeidckol Polevnsky o a muchos otros de Morena, tuve una reunión pública, no tengo por qué hacerlo en lo oscurito”, dijo.—Él no sabía que iba a ocurrir esto [el respaldo a su padre], él [se mostró] a gusto con la actitud que he tomado.—No, ni lo pedí, porque yo conozco cómo es el ‘licenciado’, así le he dicho siempre.—No es cierto. Él está en los brazos de Margarita Zavala, ha estado en los brazos de [Miguel Ángel] Osorio, de Peña Nieto y no sólo ha estado en los brazos, ha estado ahí alimentándose.—Quiero contribuir a un escenario nacional que en este momento está prefigurado en dos alternativas: la del candidato del sistema y la de López Obrador. Quiero tener una función de apoyo con quien yo veo que puede transformar a México y no permitir que se siga destruyendo, y que el PRD permita que las cosas sigan igual. Sería muy triste que el PAN volviera al poder y más triste que volviera con ayuda del PRD.—Soy un analista político. Para tomar decisiones en política hay que hacer análisis y yo lo hago. Cuando tuve opiniones sobre López Obrador fueron irrespetuosas, fueron políticas y no me voy a retractar, pero en este momento es el único que puede impedir se siga gobernando desde el PRI y desde el PAN, y por eso estoy con él.—Mi experiencia y mi capital político. Yo voy a sumar, yo no voy a incidir o querer alterar toda la organización que está alrededor de López Obrador, yo tengo la madurez y sensatez política. Seré un operador y promotor de la candidatura de López Obrador para 2018 sin alterar lo que existe.