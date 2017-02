Errónea, versión de AP sobre amago de Trump: SRE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó hoy que la información de la agencia de noticias AP en torno a un supuesto amago de Donald Trump a movilizar tropas a México “es errónea” y no existen bases que puedan sustentarla.A través de una carta dirigida a la agencia AP, Claudia Algorri, directora de Comunicación de la Cancillería, expresó que las afirmaciones sobre lo que se comentó en la conversación entre los mandatarios Donald Trump y Enrique Peña Nieto "no corresponden a la realidad"."Las expresiones negativas a las cuales se hace referencia no sucedieron durante dicha llamada telefónica", dice la SRE.AP publicó que Donald Trump habría amagado con mover tropas a México para combatir a los "bad hombres", sin hacer referencia si se refería a narcotraficantes."Al contrario, el tono fue constructivo".Por su parte, Eduardo Sánchez, vocero presidencial, dijo que es absolutamente falsa la versión de la agencia de noticias estadounidense AP.En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para Radiofórmula, Sánchez dijo que en la llamada telefónica entre Peña Nieto y Trump ambos mandatarios expresaron sus diferencias, pero también su deseo de mantener la comunicación.¿Se habló de tropas en algún momento?, preguntó Loret, quien también es columnista de esta casa editorial."En ningún momento", respondió Sánchez.¿Hubo en algún momento una sugerencia, un ofrecimiento de Trump de enviar tropas, en otro tono?, preguntó Carlos Loret."No que yo sepa. El tono fue amable, reiteró Sánchez".¿Se subieron la voz?, preguntó el entrevistador. No, respondió Sánchez.Dijo también que sí se habló de la guerra con el narco. El presidente Peña dijo a Trump que el narco está alimentado por armas, y por ello el ejército mexicano ha intervenido.“En ningún momento (Trump) amenazó con mandar tropas”, dijo Sánchez.Loret también le preguntó sobre las versiones difundidas de Dolia Estévez en el sentido de que habría un maltrado hacia el mandatario estadounidense."Se han dicho muchos disparates, francamente mentiras", respondió Sánchez.