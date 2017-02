Peña Nieto anuncia acciones para impulsar economía del país

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto anuncia una serie de acciones para apuntalar la competitividad económica del país, mediante la reducción de trámites, aprovechar el potencial de la fortaleza manufacturera nacional y una serie de procedimientos para la autorización del uso del sello “Hecho en México”.Asimismo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México se da a conocer que se facilitará la inversión extranjera, eliminando la autorización requerida por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para la adquisición de empresas cuyo valor esté por debajo de 16.8 mil millones de pesos.El mandatario ordenará impulsar el Comité Nacional de Facilitación Comercial el cual atenderá los compromisos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de Comercio, como son:Simplificación de la tarifa de comercio exterior en aproximadamente 40% (de 12 mil 400 a 7 mil 500 fracciones arancelarias), facilitando con ello la operación aduanera sin afectar tasas arancelarias.Esta tarde se lanza el portal único del comercio exterior (SNICE) el cual incluye herramientas digitales para facilitar los procesos a los empresarios y la creación de una asesoría virtual sobre comercio exterior que permitirá resolver dudas, recibir quejas y propuestas de manera pública.Peña Nieto también anuncia la simplificación de procesos regulatorios (Mejora regulatoria con COFEMER) y a partir del 1 de marzo las autoridades federales que pretendan emitir una nueva regulación que impacte a las empresas, deberán eliminar previamente al menos otras dos existentes en su sector.El 15 de marzo se emitirán lineamientos para que todas las autoridades del gobierno federal eliminen o simplifiquen los trámites y servicios que inhiban el ambiente para hacer negocios.Además, de acuerdo con un documento de la Presidencia de la República, el gobierno federal convocará a las entidades federativas, a la simplificación de al menos el 25% de la carga burocrática de sus trámites (requisitos, tiempos y/o costos).Se agrega que la Secretaría de Economía pondrá a disposición de la ciudadanía una plataforma electrónica que permita agilizar la elaboración de normas que fomenten la competencia.Esta dependencia alineará los fondos de apoyo para fortalecer la cadena industrial, se formará un fondo de 1 mil 300 millones de pesos, que generará una derrama de 3 mil 660 millones de pesos a empresas de sectores estratégicos como automotriz, aeronáutico, eléctrico, electrónico, energético y agroindustrial.Adicionalmente, con los recursos recuperados de FOCIR, el INADEM apoyará Crédito Joven y Mujer PYME.Sobre el uso del selló “Hecho en México” -distintivo establecido por el gobierno federal, mediante la Secretaría de Economía (SE), para distinguir a los productos hechos en el país frente a los del extranjero- la lista de organismos de certificación será publicada a través de la SINEC (Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad ).Los requisitos para hacer usarlo son que el bien haya sido producido enteramente en México, que haya sido producido exclusivamente a partir de materiales originarios de México (de conformidad con los Tratados o Acuerdo Comerciales existentes), que resulte de un proceso de producción en México (cuando haya sido elaborado con bienes no originarios) y que el valor de transacción de los materiales no originarios no exceda 50%. Su vigencia será indefinida, pero sujeta a verificación anual.Sólo podrá usarse en productos autorizados; “Hecho en México” debe marcarse en forma clara, legible e indeleble; no deberán alterarse o modificarse las proporciones o la composición y distribución de los elementos del sello; está prohibido el uso por separado de los elementos del sello, así como la realización de cualquier tipo de modificación en sus dimensiones o acomodo.