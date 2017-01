Marchan en contra alza a precio de gasolinas en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

¡Únete pueblo, únete pueblo, únete pueblo! Gritaron las más de 200 personas que arribaron al Ángel de la Independencia para marchar rumbo al Zócalo capitalino en protesta por el aumento de 20% al precio de la gasolina que entró en vigor este primero de enero.



Antes de mediodía los ciudadanos comenzaron a llegar al punto de reunión, la mayoría de ellos afirmaron que se enteraron de esta manifestación a través de redes sociales y reclamaron la poca afluencia de gente.



“México aún no despierta" dijo el matrimonio Martínez, ambos originarios de Argentina y expresaron que ellos asistieron a esta marcha porque tienen un compromiso como personas del pueblo y porque deben defender sus derechos.



A la altura de la Bolsa Mexicana de Valores el contingente entonó el Himno Nacional al mismo tiempo que pedía a los ciclistas y algunos automovilistas que se unieran a la manifestación y tocaran la bocina de su auto.



Frente al Senado de la República reprocharon que los legisladores tuvieran bonos de gasolina y argumentaron que por eso los senadores y diputados no se unen a las protestas por el llamado “gasolinazo”. “A ellos les vale, ellos no son afectados”.



En la manifestación también se contó con la presencia de niños que acompañan a sus padres o abuelos con el fin de exigir un mejor futuro.



“Mi papá trabaja como taxista, si suben la gasolina daña a toda mi familia” dijo Alejandra de 12 años.



Se prevé que la marcha culmine al llegar a la plancha del zócalo capitalino.