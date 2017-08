¿Se te cae el cabello? Puedes padecer tiroides

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si se te cae el cabello podrías padecer un problema con la tiroides. Este tipo de alopecia es un problema común en la comunidad femenina, pues se presenta entre el 1 y 2 por ciento de la población mundial.



Es por ello que la dermatóloga Miriam Puebla Miranda alertó que ante las primeras señales de caída de cabello la persona debe acudir con un especialista para recibir tratamiento personalizado.



Puebla Miranda detalló también que dicha enfermedad ocurre cuando las células del sistema inmune atacan la raíz del cabello y la destruyen; aunque afectan más al cuero cabelludo, también pueden dañar cejas, pestañas, axilas y vello púbico.



Este problema no es prevenible y es la principal causa de demanda en el servicio de dermatología, relató la también especialista del Hospital Juárez de México.



Las primeras señales se presentan con mayor caída de cabello, que a veces se asocia al estrés, a la edad o a problemas hormonales; en las mujeres, en algunos casos el problema se presenta en la etapa de la menopausia.



Especificó que en ese nosocomio se ofrece un protocolo integral de atención que incluye apoyo psicológico, así como estudios sobre el funcionamiento de la tiroides, debido a que la alopecia puede acompañarse de otro tipo de padecimientos que no presentan síntomas clínicos, aunque no todos los casos se deben a problemas autoinmunes.



La especialista resaltó que no es recomendable el uso de los productos de venta libre contra la caída del cabello, ya que cada uno tiene un mecanismo de acción diferente.



Indicó que una vez corroborado el diagnóstico, se ofrece tratamiento individualizado dependiendo del grado de avance del problema e insistió en la importancia de acudir con un dermatólogo para que le indique el tipo y tiempo de tratamiento.