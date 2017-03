Ocho cosas que no sabías de tus ojos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los ojos serán la ventana al alma, pero también son los guardianes de muchos secretos; secretos que sólo los expertos conocen. Esos pequeños ojazos que tienes, sean azules o cafés, esconden uno que otro detalle de tu visión y de tu salud ¡que seguro quieres conocer!



Usar la compu no lastima tu vista



El uso de la computadora no causa daño físico en general. Pero eso no quiere decir que no sea bueno, pues sí puede cansar los ojos y causar visión borrosa temporal. Lo más recomendable es que descanses cada 20 minutos y los cierres regularmente para hidratarlos.



Usar lentes no debilita los ojos



El uso de lentes sólo hace una cosa: mejora la visión. ¿Pero cada cuánto necesitas lentes nuevos? Eso dependerá de tu edad. Entre más grande seas, disminuirá la frecuencia de cambiar de lentes. Se supone que deberías cambiar de lentes cada año cuando eres adolescente y cada 2 en edad adulta.



Los ojos de todos son del mismo color



La parte trasera del iris es café… sin excepción alguna. La percepción del azul, gris o verde tiene que ver con qué tan grueso sea el tejido del iris. Por eso mismo es normal que el color del ojo cambie mientras crecemos.



La mala noticia es que aquellos con ojos claros tienen más probabilidades de desarrollar una condición seria llamada degeneración macular, la cual provoca pérdida de visión y deterioro de la parte central de la retina.



Los ojos también se resecan en invierno



Si sientes comezón en tus ojos y están irritados y rojizos, es probable que estén resecos por el clima frío. La cantidad de lágrimas en la superficie del ojo es una función de cuántas secreciones se están creando contra qué tanto se drena y evapora. Cuando el aire está seco, la evaporación sucede con mayor frecuencia.



Para estos casos se recomienda tener un humidificador en casa.



No deberías irte a dormir con tus lentes de contacto nunca



No lo hagas. Aunque el envase diga que está bien, en realidad incrementa el riesgo de sufrir complicaciones e infecciones en el ojo que pueden ayudarte a perder la vista. La buena higiene es crucial con los lentes de contacto.



El cigarro puede dañar tu visión seriamente



Fumar aumenta el riesgo de degeneración macular, una de las principales causas de ceguera en el mundo. ¿Y por qué sucede esto? Resulta que el humo del cigarro daña los vasos sanguíneos de la retina y nervio óptico.



Tus ojos pueden revelar aspectos de tu salud



Tus ojos pueden revelar señales de un buen de cuestiones de salud, incluyendo problemas del corazón, cáncer o tumores, problemas de tiroides y hasta VIH.



Todos tendrán cataratas en algún punto y necesitarán lentes de contacto o cirugía



Los lentes naturales del ojo son claros, pero a medida que envejecemos, empiezan a volverse amarillos y a veces blancos. Lentes de sol con protección UV puede alentar la progresión de formación de cataratas, así que asegúrate de usarlos siempre.



En cuanto a la pérdida de visión inevitable, no hay nada que podamos hacer para disminuir el riesgo. Puede que ayude pasar tiempo fuera, aunque siempre utilizando lentes de sol lo más posible.