Santa Claus regresa a Facebook tras demostrar su identidad

FAIRBANKS, Alaska (AP)

Facebook reactivó la cuenta de un hombre llamado Santa Claus luego de que la red social le suspendió el acceso y le exigió pruebas de identidad en pleno Día de Navidad.



Claus, un concejal de la ciudad de North Pole (Polo Norte), dijo que nunca se le dio una razón por la que su página fue bloqueada. Agregó que pensó que Facebook no creía que su nombre era Santa Claus ni que vivía en North Pole.



Una vocera de Facebook se disculpó el martes a través de correo electrónico por la suspensión de la cuenta de Claus y explicó que se trató de un error.



"La cuenta fue retirada por error y fue restaurada en cuanto pudimos investigar", agregó la compañía en un comunicado. "Nuestro equipo procesa millones de reportes cada semana y en ocasiones nos equivocamos".



A fin de que su cuenta fuera reactivada, Claus dijo haber enviado varios documentos que demostraban su identidad, entre ellos copias de su licencia de conducir de Alaska y una carta de explicación del Concejo Municipal de North Pole. Claus informó que él es el único Santa Claus en Facebook que vive en la ciudad y que legalmente responde con ese nombre.



"Simplemente no puedo creer que alguien, particularmente en Navidad, me reprenda", añadió.



Claus, que revisa su página de Facebook de manera constante, dijo que usa la plataforma de red social para compartir "frases buenas" e interactuar con la gente. Su página cuenta con más de 300.000 "me gusta".