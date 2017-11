¿Sabías que comer solo puede ser perjudicial para la salud?

(Tomada de la Red)

Todos de vez en cuando necesitan estar en soledad. No es tan malo si es por un rato. Sin embargo, si esto se transforma en algo habitual puede no ser tan bueno.Comer a solas a veces tiene su encanto, pero según expertos, puede llegar a ser perjudicial para la salud porque acarrea severos problemas como colesterol alto, obesidad e hipertensión en la medida que se tiende a comer alimentos menos sanos.Si eres una de esas tantas personas solitarias que comen sus cenas y almuerzos sin compañía, pero deseas que sean más saludables, existen algunos tips para tener en cuenta.Suscríbete a un servicio de comida a domicilioLos servicios de comida a domicilio suelen ser la mejor opción para quienes viven solos y cocinan siempre para uno. Las personas que los preparan suelen usar los mejores ingredientes y hay mucha variedad.Esto es bueno para ti, sobre todo si tienes la necesidad de almorzar o cenar solo y comes siempre lo mismo. Por lo general en este tipo de servicio ofrecen viandas para toda la semana que se pueden congelar en el freezer.Si lo utilizas, puedes solucionar dos problemas al mismo tiempo, pues estarás comiendo muy variado y además sabroso y no tendrás que pensar qué hacer de comer para terminar preparando siempre lo mismo.Busca recetas sencillasUna infinidad de sitios web ofrecen recetas de comidas muy sencillas de preparar. Según psicólogos, esto puede ser muy favorable, pues te puede invitar a probar nuevos platos. En la jerga psicológica, se trata de la «experiencia de dominio».Al ser recetas simples, son los primeros éxitos que se tienen y permiten construir la confianza necesaria para afrontar la necesidad de comer solos sin tener que sufrir las consecuencias.Debes ser más «egoísta»Es cierto, no suena muy bien que decirlo. Ser egoísta y cocinar como si fuera solo para nosotros mismos y no para los demás, también puede funcionar, indica Informe 21 Pese a que pueda sonar un tanto raro psicológicamente, tiene mucho sentido, pues tiene un impacto ver que nuestras acciones tienen un fin importante.Ya sabes ahora qué es lo que debes hacer para evitar sufrir las consecuencias de comer solo. Pon en práctica estos tips y verás que pronto podrás disfrutar de muy buenos almuerzos o cenas en soledad y además cuidarás tu salud. Recuerda que en la variedad está la mejor opción para tener una vida mucho más saludable.