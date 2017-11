Una serpiente estrangula a un hombre ante los ojos de su hermana

(Tomada de la Red)

Savan Tabklay, un hombre de 55 años, murió en la provincia de Sukhothai, Tailandia, como consecuencia del fatal ataque de una serpiente que conservaba en su casa, informa el Daily Mail.Tabklay atrapó el pasado sábado una serpiente pitón de seis metros en el patio de la casa familiar y decidió introducirla dentro de un gran frasco de vidrio, sin pensar que la serpiente podría tener hambre.Por la noche, el hombre fue a echar un vistazo a la pitón, que saltó sobre su captor, furiosa por llevar días sin alimento.Se abalanzó contra su cabeza, antes de morderle el brazo izquierdo, y posteriormente se envolvió alrededor de su cuerpo mientras el hombre gritaba pidiendo ayuda.La hermana, al escuchar los gritos, fue en su ayuda, pero debido a las dimensiones del reptil no pudo hacer nada por salvar a su hermano. "No sé por qué mi hermano tenía una serpiente. La encontró hace tres o cuatro días y la metió en una jarra.Lo escuché gritar y vi que fue mordido por una serpiente que estrangulaba su cuerpo. No pude hacer nada".Cuando llegaron los servicios de emergencia, Tabklay ya estaba muerto. Tras liberar el cuerpo del hombre fallecido, los rescatistas introdujeron la pitón en un saco para matarla.La autopsia realizada a la víctima desveló que la causa de la muerte fue la falta de oxígeno, debida al estrangulamiento.