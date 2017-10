Polémica por emoji de hamburguesa en Google, Apple y Facebook

(Tomada de la Red)

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc — Thomas Baekdal (@baekdal) 28 de octubre de 2017

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag — Sundar Pichai (@sundarpichai) 29 de octubre de 2017

Probablemente, el escritor y analista de medios Thomas Baekdal no podía ni siquiera imaginarse la envergadura de la polémica que desataría su publicación del pasado 28 de octubre en su cuenta de Twitter.Su tuit abordó un problema a primera vista muy insignificante: el de cómo los 'emojis' de hamburguesas de Apple y Google representan la posición del queso entre los ingredientes del bocadillo."Creo que necesitamos tener una discusión sobre cómo el 'emoji' de la hamburguesa de Google coloca el queso debajo de la carne, mientras que Apple lo pone arriba", rezaba el mensaje de Baekdal, que hasta la fecha ha reunido más de 34.000 'me gusta'.Tan popular se hizo la cuestión planteada por el usuario, que incluso el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, decidió pronunciarse al respecto."Dejaremos todo lo que estamos haciendo y abordaremos [el problema] el lunes, si es que la gente puede ponerse de acuerdo sobre la forma correcta de hacerlo", escribió Pichai.La escalada de la controversia sobre un asunto de importancia tan vital pronto involucró a otro gigante informático, Facebook, cuando los usuarios de la red social empezaron a criticar a su servicio Messenger porque el pan de su hamburguesa no estaba lo suficientemente condimentado con semillas de sésamo.Посмотреть изображение в ТвиттереUno de los directivos de Facebook también salió a la palestra para responder a las quejas de sus usuarios."Estas son semillas de amapola. Pero nuestro queso es excelente", contestó ingeniosamente David Marcus, que se ocupa del servicio de mensajería de la red social.