Costumbres rusas que te sorprenderán si eres extranjero

(Tomada de la Red)

Algunas tradiciones y costumbres rusas no son fáciles de explicar a los extranjeros.Varios encuestados de diferentes países cuentan al portal Russia Beyond The Headlines qué es lo que más les sorprende en Rusia."Cuando un ruso le ofrece comida, es importante para él que su huésped termine el plato. En caso contrario, el anfitrión puede pensar que le está faltando el respeto. En el mundo árabe está bien que uno coma mucho, pero no importa si se termina su plato o no", comenta Adel Al Khozaae, de Baréin."A los rusos les encanta hacer comida con mayonesa y, a menudo, cocinan más de lo que pueden comer. Además, el caviar no parece ser una 'delicatessen', ya que lo puedes encontrar en casi todos los hogares", cuenta Daan van Dijk, de los Países Bajos."La mayoría, si no todas las fiestas rusas en las que se bebe, conllevan muchos brindis. Solo los más vagos dicen 'za zdorovie' ('por la salud', en ruso), que además no es un brindis ruso en absoluto.En vez de ello, la mayoría de los rusos pronuncian brindis largos y complicados, cuentan chistes e historias de su vida", comenta Santiago Gómez, de Colombia."La Máslenitsa (antigua fiesta rusa equivalente al carnaval en la tradición católica) y toda la cultura rusa de beber nos parecían extrañas al principio, pero cuando lo conocimos un poco más de cerca nos dimos cuenta de que los rusos respetan su cultura.A pesar de que, al principio, pueden parecer raros, luego empiezas a apreciar y admirar lo mucho que los rusos valoran y tratan de mantener vivas sus tradiciones", señala Kostas Vafeidis, de Grecia."La mayoría de las mujeres rusas tienden a vestirse bien y arreglarse mucho cuando salen, incluso si van a sacar de paseo a su perro o van de compras", dice Piotr Kowalski, de Polonia."A menos que lleven un bastón, a todas las mujeres rusas hay que llamarlas 'dévushka' (joven, en ruso)", comenta Noah Schneider, de Alemania."No existe el concepto de líneas en la carretera, ni límites en ninguna parte. Cuando uno ve una cola, tiende a preguntar quién es el último en la fila y se incorpora en la cola, sin molestarse en leer los carteles que indican que hay que coger un número", recuerda Ji Hoon Kim, de Corea del Sur."Si usted permite que un coche se incorpore en su carril delante de usted, es una señal para los demás de que usted está permitiendo que todos los coches hagan lo mismo. Esto irrita enormemente a los que vienen detrás.Quizás por eso a los conductores rusos se los considera entre los más agresivos del mundo. Lo mismo ocurre en las colas en los aeropuertos", se queja Adam Collins, de E.UNostalgia de la URSS"Resulta raro ver cómo los adultos en Rusia miran los dibujos animados de la época soviética. Los dibujos animados se han convertido en un fenómeno cultural y reflejan el pasado soviético.Por eso siguen siendo tan populares entre los rusos", nos cuenta Noah Schneider, de Alemania.Supersticiones"Silbar significa ser grosero e incluso mal educado en Rusia. El silbar supone también que usted pertenece a la clase baja. En EE.UU. la gente expresa su alegría silbando. No entiendo por qué en Rusia esto es tan diferente", cuenta Adam Collins, de E.U."Aparte de esto, si mi maleta está hecha, mi apartamento está preparado, y tengo mis documentos de viaje en la mano, ¿cuál es el propósito de sentarse justo antes de salir por la puerta?Me dijeron que este ritual se hace para rezar en silencio y pedir buena suerte. Sin embargo, cuando era estudiante en la Unión Soviética en 1990, esta costumbre ya existía aunque en aquella época la religión estaba prohibida.No tengo ni idea de dónde viene esta costumbre", agrega Collins.