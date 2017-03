Tipos de mareos y cuándo debes preocuparte

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Alguna vez te has desmayado? Es horrible, pero 90% de las personas que han pasado por algo así gozan de una salud perfecta… bueno, casi perfecta.



En cuanto al otro 10%, es posible que tengan una condición de salud mala o un problema más serio.



El desmayo, sin importar su razón, es el resultado de una disminución, aunque sea pequeña, de sangre en el cerebro.



La causa puede venir de diferentes partes del cuerpo, incluyendo presión sanguínea, razones neurológicas o del corazón.



Es difícil saber cuándo el desmayo o los mareos son causa de preocupación, pero no por eso debas vivir en la ignorancia al respecto.



Estás deshidratada



Hay personas que simplemente están predispuestas a sufrir mareos o desmayos cuando sudan en exceso o pierden muchos fluidos.



Es normal que alguien se desmaye en un cuarto caliente o después de haber pasado mucho tiempo bajo el sol.



El calor causa que la presión sanguínea baje y la causa es la combinación de la temperatura con la deshidratación.



De sorpresa



Una reacción similar puede ocurrir cuando te lancen una fiesta sorpresa. Y es que tu sistema nervioso se exaltará entre tantos escenarios y la presión sanguínea dará un bajón de sorpresa.



Usualmente sentirás una señal de advertencia como náuseas, así que no te preocupes.



Te paraste muy rápido



La condición de sentir mareos o ver puntos negros en tu visión cuando rápidamente te pones de pie o te sientas después de estar acostada tiene un nombre: hipotensión ortostática.



Describe un bajón de presión sanguínea a través de movimientos drásticos, usualmente de pararse rápidamente.



Ritmo cardíaco anormal



Un ritmo cardíaco irregular, llamado arritmia, quiere decir que tu corazón late, o muy lento o muy rápido, lo cual tiene un impacto en la sangre que llega al cerebro.



Este tipo de desmayos, que llegan sin advertencia alguna, son definitivamente preocupantes.



Problemas con una válvula del corazón



Estos son problemas congénitos y casi siempre ocurren en jóvenes. Problemas con una válvula restringe la circulación sanguínea, lo cual provoca desmayos y mareos, especialmente durante el ejercicio.



Un infarto



Si te sientes mareada, tienes debilidad muscular, dificultar para hablar y entumecimiento… podrías padecer un infarto. No lo pienses más y acude a Emergencias.



La disminución de circulación de la sangre al cerebro podría provocar desmayos y un coágulo en el cerebro.



No has comido



Y tienes hambre. La disminución de azúcar en la sangre puede provocar desmayos y mareos si tu cerebro no recibe suficiente gasolina; es decir, azúcar.



Éste no es un problema de presión, es más bien una complicación metabólica… y seguramente es tu culpa.