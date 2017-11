Partes de tu cuerpo que no necesitas para vivir

(Tomada de la Red)

El cuerpo humano es una máquina sorprendente. A pesar de su aparente fragilidad, es fuerte y, afortunadamente, ya sea por culpa de accidentes, enfermedades u otros motivos (como malformaciones en el feto), poseemos partes del cuerpo que no necesitamos.Algunas, de hecho, nos resultan útiles en la infancia y otras, son redundantes. De ahí que sea posible perder grandes porciones de órganos vitales y sobrevivir (podemos vivir con solo medio cerebro, por ejemplo).La evolución se toma siempre su tiempo para hacer determinados ajustes, de ahí que todos acabemos con ciertas cosas que no necesitamos.En el caso de los órganos, ya hemos visto que un ser humano puede vivir con la mitad de su órgano pensante y que incluso somos capaces de llevar una vida relativamente normal sin la presencia de algunos de ellos.A lo mejor te sorprende pero, aunque esa máquina que es nuestro cuerpo tiene una función importante para cada una de sus partes, con el paso del tiempo y los siglos, hay algunos órganos que han perdido cierto sentido de ser, cierta funcionalidad, por lo que si no contamos con ellos, nuestro día a día no se va a ver alterado o, al menos, no en gran medida.¿De qué órganos podemos prescindir?Las amígdalas, por ejemplo, aunque nos protegen de una invasión bacteriana a través de las vías respiratorias, no son imprescindibles. Lo mismo ocurre con el apéndice, el bazo, los pezones masculinos, los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino o la vesícula. Hay muchos más. Descubramos por qué son prescindibles.RiñónComo sabrás, los humanos tenemos dos riñones; lo curioso es que solo necesitamos uno para sobrevivir. Podemos nacer con solo un riñón, donar uno de ellos o perder uno tras una lesión y no nos acarrearía ningún problema de salud.En general, las personas con un solo riñón tienen pocos o ningún problema de salud y una expectativa de vida normal, según la National Kidney Foundation. Técnicamente, podríamos vivir sin riñones, pero requeriríamos de diálisis, porque los riñones eliminan las toxinas de la sangre y controlan el agua y las sales de nuestro organismo.Órganos reproductivosEn cuanto a las mujeres, se les puede extirpar el útero en una histerectomía como tratamiento para el cáncer, fibroma uterino, dolor pélvico crónico u otras razones. De hecho, según los Institutos Nacionales de la Salud, aproximadamente 1 de cada 3 mujeres en los Estados Unidos se ha hecho este procedimiento a los 60 años.En cuanto a los hombres, se les puede extirpar los testículos como tratamiento para el cáncer testicular sin que afecte a su supervivencia.Vesícula biliarLa vesícula biliar es una bolsa interna que contiene la bilis (producida por el hígado) y la libera lentamente en el tracto digestivo. También produce cálculos dolorosos y puede causar problemas a causa del cáncer y la inflamación.¿Lo bueno? La mayoría de las personas que tienen que someterse a una operación para eliminar la vesícula no nota mucha diferencia en día a día, indica Muy Interesante Tubérculo de DarwinEl punto de Darwin o tubérculo de Darwin, es un pequeño pliegue de la piel que podemos encontrar en la zona superior de la oreja. Este engrosamiento, presente en muchas personas, no tiene un origen claro.Sin embargo, los estudios muestran que podría haber sido una articulación que en el pasado permitía que la oreja girara o se retrayera.Tercer párpadoEl tercer párpado o plica semilunaris es un pliegue pequeño de la conjuntiva del ojo que podemos encontrar junto al conducto lagrimal. Aunque no es necesario para la supervivencia o la visión, cumple un propósito en nuestro organismo. Durante el movimiento de los ojos, asegura el drenaje de lágrimas y barre los residuos del ojo.Vello corporalLógicamente el cabello que tenemos en la cabeza nos sirve para protegernos y para aislar el calor, el pelo de las cejas protegen nuestros ojos del sudor y el vello facial masculino puede desempeñar un papel en la atracción sexual, pero ¿para qué necesitamos el vello corporal? Ciertamente es algo sin lo que podemos vivir.Órgano de JacobsonEl órgano de Jacobson u órgano vomeronasal se encuentra en el sistema olfativo de anfibios, reptiles y mamíferos. Descrito como quimiorreceptores, este sistema sensorial especializado de la nariz se utiliza para detectar productos químicos; en el caso de los seres humanos, las feromonas.Muelas del juicioAdemás de ser extremadamente dolorosas de eliminar, las muelas del juicio no sirven para nada, con la excepción de desalinear nuestra mandíbula y obstaculizar la higiene dental. Hoy en día, alrededor del 35% de la población mundial ya no desarrolla siquiera su tercer y último conjunto de molares.CoxisLocalizado al final de la columna vertebral, el cóxis está compuesto de tres a cinco vértebras separadas o fusionadas debajo del hueso sacro, esto es, el segmento final de la columna vertebral en el cuerpo humano. Se trata de una vértebra sobrante de cuando nuestros ancestros lejanos poseían cola.Músculo erector del peloEstos minúsculos músculos están unidos a nuestros folículos pilosos a través de fibras musculares lisas. Cuando estos músculos se contraen, provocan que el cabello se ponga de punta, lo que comúnmente conocemos como 'piel de gallina'. Innecesario.ApéndiceA pesar de que el apéndice se encuentra en la parte inferior del abdomen, donde se inicia el intestino grueso, no juega ningún papel clave en la digestión. Los expertos sugieren que pudo haber tenido un propósito cuando la dieta humana se componía principalmente de plantas. Ahora lo único que hace es inflamarse e infectarse antes de romperse, esto es, cuando alguien desarrolla apendicitis.Pezones masculinos¿Por qué tienen los hombres pezones? Se debe a que todos los fetos humanos desarrollan pezones incluso antes de que se determine nuestro género (masculino o femenino), de ahí que aunque los pezones de los hombres no tengan una función, están presentes por una razón vetusta de desarrollo embrionario.AmígdalasTécnicamente, las amígdalas son nódulos linfáticos (importantes para el sistema inmunológico). Sin embargo, a pesar de su relevancia, las amígdalas se infectan e inflaman tan frecuentemente que los médicos acaban extirpándolas. Muchas veces causan más problemas que beneficios. Podemos vivir sin ellas.BazoEl bazo filtra la sangre y ayuda al cuerpo a combatir las infecciones, pero no es esencial para la supervivencia del ser humano. Este órgano se puede eliminar si, por ejemplo, estuviera dañado. Sin embargo, las personas sin bazo son más propensas a contraer infecciones.Músculo subclavioSe trata de un músculo que comienza debajo del hombro en la primera costilla, en la cara inferior de la clavícula. Lo cierto es que desde que nuestra especie comenzó a caminar erguida no es realmente útil.EstómagoEn ocasiones, se extrae todo el estómago del paciente como tratamiento para el cáncer de estómago, un procedimiento llamado gastrectomía total. En este procedimiento, el intestino delgado está conectado al esófago.Las personas a las que se les practica esta intervención se alimentan con suero durante unas semanas mientras se recuperan. Tras este tiempo, pueden ingerir la mayoría de los alimentos, con la salvedad de que necesitan realizar comer comidas más pequeñas y tomar suplementos dietéticos si tienen problemas para absorber las vitaminas, según informa el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra.ColonDe la misma forma que con el estómago, en el caso de pacientes con cáncer de colon o la enfermedad de Crohn se les puede extirpar el colon. También se elimina, en algunos casos, para prevenir el propio cáncer de colon.El ser humano es capaz de vivir sin colon, pero se requiere el uso de una bolsa fuera del cuerpo para recoger las heces o realizar un procedimiento quirúrgico para crear una bolsa de desechos en el intestino delgado para sustituir al colon, según la Clínica Mayo.Cerebro¡No puedes vivir sin cerebro! Faltaría más, es el órgano estrella de nuestro organismo. Pero sí que podemos vivir con la mitad de él y llevar una vida relativamente normal. La consecuencia: perdemos el uso del ojo y de la mano del hemisferio contrario que nos extirpen del cerebro.Músculo piramidalExiste un pequeño músculo triangular llamado músculo piramidal que se adhiere al hueso púbico. Parece una bolsa y se cree que es un remanente de mamíferos con bolsa. De cualquier manera, no lo necesitamos. El 20% de la población ni siquiera nació con uno; algunos lo conservamos. Al igual que la mayoría de las partes innecesarias del cuerpo, si la lastimas, duele.Útero masculinoEl utrículo prostático, también conocido como vagina masculina se encuentra al lado de la próstata. Al igual que ocurre con los pezones, forma parte de esa evolución del desarrollo embrionario que en los hombres no sirve para nada ni tiene función alguna. Es un conducto que no lleva a ninguna otra estructura.