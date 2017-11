Existen los "vampiros emocionales" y acá te decimos cómo evitarlos

(Tomada de la Red)

Los llamados "vampiros emocionales" son aquellas personas tóxicas que son capaces de contagiar a otras de emociones negativas al punto de acabar con las energías positivas. Hasta puede causarnos agotamiento, dolores de cabeza y desánimo.Este tipo de personas casi siempre las encontramos en el ámbito profesional o laboral y a veces son capaces de "infectar" toda un área profesional y crear entornos hostiles. Este fenómeno también se denominana "manzana podrida", indica Informe 21 Tips para mantener una buen nivel de energía- Con mecanismos de defensa: Un modo muy efectivo en el que deberíamos entrenarnos es “desactivando” el impacto que puedan tener sobre nosotros. No dudes por ejemplo en repetirte para ti mismo y a modo de mantra aquello de: “ellos consumirán mis energías tanto como yo se lo permita”.- Racionaliza: Hay personas que tienen la insistente costumbre de hablar solo de cosas negativas, de lo mal que les trata la vida. Un modo de detenerles es racionalizando con asertividad: “en lugar de quejarte reacciona contra todo lo que no te gusta”, “me gustaría que por y solo por una vez, fueras capaz de hablarme de cosas positivas”.- Aprende a decir NO: Esta estrategia es tan simple como efectiva. A partir de ahora indícale a tu vampiro emocional “que no tienes tiempo para escuchar sus críticas, que te niegas a ser partícipe de rumores y que te niegas sobre todo a ser maltratado de cualquier forma posible”.