5 objetos que deberías limpiar más seguido

En la vida cotidiana hay objetos que deben ser limpiados constantemente porque son fuente de cultivo de gérmenes. Acá te damos un listado:Bolsas reciclables de mercado:Estas bolsas hay que limpiarlas de vez en cuando. Si son de tela, la lavadora es la solución perfecta; mientras que el plástico resistente se limpia de maravilla con agua y jabón, siempre y cuando pongamos mucha atención en no dejarnos ni un centímetro cuadrado de bolsa sin limpiar, tanto por dentro como por fuera.Celular y control de TVSegún la Universidad de Standford, el celular tiene 18 veces más bacterias que la tapa del inodoro y cerca de un 30% de los virus que almacena el aparato va a parar a los dedos de sus usuarios.Para mantener las bacterias a raya en su celular, será suficiente con una pasada rápida de toallitas desinfectantes o humedecidas con alcohol.Esto también es aplicable para el control remoto del televisor, o del aire acondicionado, que solemos tener siempre al alcance y en uso, pero no tenemos la costumbre de limpiarlosManilla de puertaPor su función son susceptibles de almacenar bacterias, por lo que habría que limpiarlos con perseverancia. Para ello, se puede utilizar vinagre ya que aplicándolo sobre un paño seco nos proporcionará la herramienta necesaria para eliminar cualquier rastro de virus, indica Informe 21 Cortinas de bañoLa humedad casi permanente de las cortinas de la bañera facilita la proliferación de bacterias. Ahora bien, la solución es bastante sencilla, barata y eficaz. Elegí uno de estos productos: detergente líquido, agua con cloro, bicarbonato de sodio o vinagre. Escoge uno de ellos y frotá con un cepillo para eliminar toda la suciedad. Después enjuagala y, a continuación, secala procurando que el aire no sea caliente.VentiladorCon la llegada de las altas temperaturas reaparecen los ventiladores, el cual lleva meses acumulando polvo en algún rincón de la casa. Desenchulado de la corriente y limpialo con agua y antigrasa en cada una de sus piezas.