Nueva manera de hacer la ola

(Tomada de la Red)

Las cejas onduladas son la última tendencia de belleza que se ha hecho viral en las redes socialesContrariamente a lo que imaginábamos a primera vista, no se crea con la depilación, sino mediante el uso de maquillaje para lograr una ilusión óptica.Para crear su aspecto parecido a una serpiente, la Tamang reveló que utilizó el pegamento de Elmer para aplanar el bello de su frente y luego aplicó corrector encima para "borrar" sus cejas, indica Daily Mail.A continuación, dibujó líneas onduladas en la parte superior del área con una combinación de delineador de gel y pomada de cejas.Cuando estás cansado de ser básico. Alguien se atreve a salir de esta manera.Las cejas onduladas siguen los pasos virales de cejas en forma de plumas, cejas de dragón e incluso cejas de alambre de púas, que tuvieron un breve momento este verano e involucraron la escultura en diferentes formas.Entonces, ¿qué tiene que decir un especialista sobre todo esto?"Trato de mantenerme alejado de las tendencias de las cejas debido al hecho de que las cejas son un activo intemporal para la cara.Todo el mundo tiene una forma de modelo para adaptarse a su cara de acuerdo a su estructura facial. Las tendencias son para editorial, alfombra roja o Instagram, etc, pero para todos los días me gustaría evitarlos ", dijo Tonya Crooks, fundador de The BrowGal.La artista de maquillaje Stella Sironen, quien fue pionera en el estilo de las cejas en forma de pluma, "hay arte de labios y ojo y toneladas de diferentes formas de maquillaje creativo, ¿por qué experimentar con cejas tan extrañas?"