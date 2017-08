Los jugos naturales podrían dañar tu organismo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aunque un jugo de fruta natural por la mañana suena bastante apetitoso, la realidad es que podría ser un duro golpe a tu organismo, ya que la cantidad de azúcar que tiene puede dañarlo.



Es por ello que la académica e investigadora del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA) de la Universidad de Sonora (Unison), Armida Espinoza López, señaló que es necesario moderar la cantidad de jugo natural que se consume por, lo que recomendó tomar medio vaso de jugo.



Precisó que, por definición, el jugo es una bebida compuesta, de tipo acuoso o líquido de una o más frutas, sin adición de edulcorantes o endulzantes, que es exclusivamente de fruta natural o de mezclas, lo que debe estar especificado en su envase.



Es muy importante tener cuidado de lo que parece jugo y no es, advirtió, pues son bebidas coloreadas, prácticamente agua con azúcar, adicionada con otras cosas que no son recomendables.



Indicó que la Norma Oficial lo que trata de cubrir es la calidad y que proporcione lo que se espera, porque en general el consumidor maneja el término de jugo, pero hay que ver qué es lo que se está proporcionando, sobre todo a los niños.



Dijo que de acuerdo con estudios realizados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se evidenció la composición del jugo de frutas y su alto consumo, lo que repercute en el incremento de la diabetes relacionado con el consumo de alimentos y bebidas, no sólo con los refrescos carbonatados, como los de cola, sino que también están los jugos.



Recomendó que con los alimentos lo más sano es consumir agua, "estamos educados a acompañar la comida con algo con sabor, con azúcar, debemos volver al agua natural, que es lo mejor; hay que reeducarnos y reeducar a nuestros hijos, porque los padres somos responsables de lo que comen".