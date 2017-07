¿Se puede comprar la felicidad?

(Tomada de la Red)

Dicen que la felicidad es algo que el dinero no puede comprar, pero aunque no lo creas,, el dinero puede pagar a alguien que limpie tu casa, o haga ciertas cosas que tú haces, lo que genera un bienestar que va de la mano con la felicidad, informa RT. El estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, afirma que el gastar en bienes materiales, así como propiedades, genera un escaso nivel de felicidad, afirman científicos."Las personas que contratan a una empleada para limpieza o alguien que corte el césped, sentirá que no esta aportando mucho, pero los resultados confirman que obtener tiempo libre genera grandes beneficios que repercuten en la felicidad ", afirma una de las autoras de la investigación, Ashley Whillans.Estados Unidos, Dinamarca, Canadá y Países Bajos. Se les cuestiono sobre en que gastaban su dinero, en relación a su tiempo libre, así como las cantidades que derrochaban por mes.Los participantes calificaron también su nivel de satisfacción en la vida y respondieron a preguntas sobre su sensación de estrés relacionada con el tiempo.De acuerdo a los resultados de la investigación, los encuestados que gastaban en su tiempo libre tenían un 23% de mayor satisfacción en sus vidas, pero lo que asombró a los investigadores fue que un alto porcentaje prefiere realizar compras antes que invertir en otra cosa.