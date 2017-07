Tu mal olor dice mucho sobre tu salud

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si amaneces con mal aliento, o si tus axilas huelen mal después de hacer ejercicio… ¡no te asustes! Estos olores corporales son completamente normales, y a menos que no desaparezcan después de lavarte los dientes o bañarte, no podrían indicar nada serio.



Olor frutal en tu aliento



El aliento mañanero es una cosa, y el aliento de frutas otro. Si notas un olor frutal en tu aliento puede ser síntoma de cetoaciodis diabética, una condición metabólica que tiene el potencial de ser mortal, pues provoca complicaciones de una diabetes no controlada.



Mal olor corporal



Algunos problemas internos de salud pueden presentar olores corporales raros. Esto usualmente sucede por culpa de una condición seria como enfermedades de hígado o riñón. En estos casos, las personas experimentan olores corporales ofensivos y halitosis.



El sudor huele peor



La gente con hipertiroidismo puede sudar en exceso, resultando así en un incremento de mal olor corporal. Si tu tiroides trabaja de más, este sudor extra podría volverse notorio.



Mal olor después de enfermar



Si tu aliento ha empeorado después de haberte enfermado, podría ser que la infección no ha desaparecido por completo. El mal aliento crónico puede ser señal de un sobrecrecimiento de bacterias en las encías, e incluso una infección nasal crónica.