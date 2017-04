Sube la presión arterial de manera natural

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La presión arterial es muy importante para nuestro organismo ya que determina la cantidad suficiente de oxígeno que deben tener nuestros órganos vitales. En caso de no ser controlada puede haber daños irreparables en ellos e, incluso, causarnos la muerte.



Es por eso que debes de consultar a un médico y seguir al pie de la letra las indicaciones que te haga.



Aquí te dejamos algunos remedios caseros que te podrían ayudar a subir la presión arterial.



1. Si sufres un bajonazo en la presión arterial te recomendamos sentarte o acostarte, es bien importante elevar los pies por encima del nivel del corazón.



2. Toma agua



Es de suma importancia estar bien hidratada, ya que el agua aumenta el volumen de la sangre, lo que permite una mayor presión arterial.



Es por ello que también te recomendamos tomar café o té con cafeína, esta puede elevar temporalmente la presión arterial, pero también pueden contribuir a la deshidratación si se consumen en cantidades excesivas.



3. En caso de que te baje la presión después de comer, debes de realizar una dieta bajas en carbohidratos.



4. Incluye en tus comidas granos enteros, frutas, verduras, pescado y pollo magro.



5. Toma aromaterapia



Un aceite esencial de pimienta negra, limón o romero estimula la circulación de la sangre. Recuerda que los aceites esenciales no se deben aplicarse puros sobre la piel.



6. Aumenta el sodio en tu dieta



En caso de que no puedas comer sal, la puedes sustituir por salsa de soja.



7. Ginseng



Esta planta milenaria corrige los desequilibrios en el cuerpo, particularmente los que son causados por el estrés. Un buen remedio para la presión baja es preparar un té de ginseng.



8. Consume jengibre



La cúrcuma, la canela, el jengibre y la pimienta te ayudarán a elevar la presión. Incorporarlos a tu dieta para experimentar las mejoras.