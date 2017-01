¿Cuál es la diferencia entres ser delgado y estar en forma?

(Tomada de la Red)

Ser delgado y estar en forma a menudo es pensado como un sinónimos, pero en realidad no es la misma cosa. Como has podido notar si alguno de tus amigos más delgados no se levanta del sillón y a la inversa, por todos los atletas con sobrepeso.



Aunque nuestros pesos y en que lugar estamos en el índice de masa corporal (IMC) – una medida de nuestra grasa total con base en nuestro peso y altura – nos pueden dar claves acerca de nuestra salud, no nos dan la historia completa. Por ejemplo, muchos atletas, incluyendo a los olimpistas, han tenido un IMC en un rango que podría calificar como obeso.



Así que, además de cuanto peso puedes levantar o que tan rápido puedes correr un kilómetros, ¿cómo se mide la aptitud física?



Las personas con un mal estado físico, son más susceptibles a lastimarse. De acuerdo con un articulo del Instituto Nacional de Salud de E.U.A., estudios han mostrado que aumentar el nivel de estado físico también disminuye el riesgo de lesiones.



Esto es porque las personas más en forma no se deben esforzar tanto – realizan las mismas tareas usando un porcentaje menor de su capacidad máxima, así que la pueden realizar por más tiempo, están menos cansadas al finalizar y sus cuerpos se recuperan más rápido. Estar menos cansado cuando requieres de esfuerzo es clave, porque la fatiga altera los patrones del movimiento, poniendo estrés en partes del cuerpo que no están acostumbrados a él, aumentando las probabilidades de lesión.



MOVILIDAD



No es lo mismo que flexibilidad, cuando las personas tienen una buena movilidad pueden realizar patrones de movimiento funcionales sin restricciones del rango de moción se dichos movimientos. No obstante, una persona que sólo es flexible puede no tener la fuerza o balance para realizar lo mismo.



RESPIRACIÓN



Hay ocasiones en las que es normal quedarse sin aliento y otras en las que no. Si te falta el aliento después de subir unas escaleras no te asustes – los expertos aseguran que caminar hacia arriba es un movimiento difícil, que requiere de distintos músculos que deben activarse sin un calentamiento previo. Pero quedarte sin aliento con una caminata simple si es algo por lo que te debes preocupar.