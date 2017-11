Beneficios de dejar de fumar y técnicas eficaces para dar el gran paso

(Tomada de la Red)

Los beneficios de dejar de fumar son muchos, sin embargo, hay uno que destaca sobre todos ellos y que debería concienciarnos: dejar el tabaco nos permite ganar en calidad de vida.Si profundizamos en este tema hay un aspecto que debe invitarnos a una profunda reflexión. No importa que las cajetillas de tabaco nos alerten de que “fumar mata”. No importa tampoco que tabaco y cáncer estén más que vinculados.Son miles, millones las personas que continúan con este hábito a pesar de los datos, a pesar del impacto que supone para la salud pública, las pérdidas humanas y el efecto del mismo en terceras personas, es decir, en los fumadores pasivos.Es más, en los últimos años se está observando cómo el tabaquismo aumenta de forma notable en el género femenino y entre los menores de 18 años.No importan las campañas, el tabaco sigue siendo una adicción con un componente social muy arraigada en nuestra población, indica Informe 21 Los beneficios de dejar de fumar son inmensos, y sin embargo, nos sigue costando. Es sin duda nuestra cuenta pendiente y debemos trabajar más en ello, debemos tomar mayor conciencia.Hoy en nuestro espacio te proponemos dar el paso, te animamos a invertir en ti mismo.Beneficios de dejar de fumar: ¿sabes lo que ocurre en tu cuerpo cuando dejas el tabaco?Consideramos que esta información es a la vez tan importante como curiosa. Puesto que no todos somos expertos en medicina y salud se nos escapa el modo en que el tabaco impacta en nuestro organismo y lo que sucede cuando vamos regulando poco a poco, esta adicción.No podemos olvidar que los cigarrillos contienen cerca de 4.000 elementos químicos y 400 tienen un efecto cancerígeno.Veamos a continuación lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando damos el paso, cuando dejamos de fumar.Después de 20 minutos sin fumar tu presión arterial se regula.A las 12 horas el nivel de monóxido de carbono en sangre se normaliza, pero al día siguiente ya lo habrás eliminado por completo y tus pulmones empezarán a expulsar residuos del tabaco.A las dos semanas la función pulmonar será mucho mejor. Lo notarás al caminar y al correr ¡Ya no sufrirás ahogos!A lo largo de los 8 primeros meses tras dejar de fumar, sentiremos menos falta de aire, menos tos y además, sufriremos menos infecciones.Al año hay un riesgo menor de sufrir problemas coronarios.A los 5 años se reduce el riesgo de padecer distintos tipos de cáncer, como el de garganta, vejiga, esófago…Después de 10 años hay un riesgo menor de sufrir cáncer de pulmón (un 50% menos de probabilidades).¿Existe un método eficaz que me ayude a dejar de fumar hoy mismo?Debemos tenerlo claro: no existe un método eficaz para dejar de fumar, en realidad hay muchos los que tenemos a nuestra disposición.Aún más, dejar el tabaco es una estrategia que debe afrontarse de forma multidimensional. Es decir, debemos hacer uso de varios enfoques. Juntos, nos darán los resultados que esperamos.Enfoque psicológicoControla los factores sociales y emocionales que favorecen tus ansias por fumar (estar con amigos, fumar después del café, en los descansos del trabajo).Percíbete como un “no fumador”. A tus conocidos diles que “has dejado de fumar”. Son estrategias cognitivas que nos permiten reforzar el efecto psicológico.Aprende ejercicios de respiración o iníciate en el Mindfulness para controlar el síndrome de abstinencia.Ofrece nuevos estímulos a tu cerebro, haz deporte, inicia actividades estimulantes como algún deporte.Enfoque alimentarioEvita los dulces: pueden aumentar el ansia por el tabaco.Regula la ingesta de proteínas, no conviene excederse porque nuestro organismo, mientras dejamos de fumar, tiene una capacidad metabólica menor.Aumenta el consumo de vitamina C, di sí a las naranjas, limones, mangos, kiwis, frutas del bosque, pomelos…Uno de los momentos más desafiantes para quien está dejando el hábito de fumar es despertar por la mañana. El primer pensamiento y deseo del cerebro es tener su dosis de nicotina.Procura desayunar al poco de levantarte, no dejes espacio para el ansia.Evita el café, es un estimulante y potencia el deseo de nicotina.Opta por infusiones que regulan la ansiedad: valeriana, pasiflora, infusión de canela, de regaliz…Incluye en tu dieta sopas y caldos depurativos como el de alcachofas.Productos específicos para dejara de fumarSi quieres disfrutar de los beneficios que tiene dejar de fumar es necesario que des con esa estrategia, ese producto y ese hábito que mejor se ajusta a tu persona y que te ofrece resultados.Así, además de las estrategias psicológicas y una alimentación adecuada, puedes optar sin duda por toda esa gama de productos que tienes a tu disposición para dejar el tabaco y reducir el síndrome de abstinencia.Con alguno de estos productos, tu voluntad y un adecuado enfoque mental y motivacional tu propósito está casi conseguido:Los chicles de nicotina, por ejemplo, pueden ser un alivio a la hora de dejar el tabaco. La goma de mascar puede ser una forma de reemplazo del tabaco, sin olvidar que la nicotina se absorbe en la membrana mucosa de la boca. Es una opción útil.Comprimidos de nicotina. Basta con ponernos en la boca uno de estos comprimidos para aliviar las ganas de fumar y la abstinencia.El spray bucal tiene una ventaja muy concreta: alivia las ganas de fumar en poco más de un minuto. Solo tenemos que aplicar un par de pulverizaciones en la boca y… ¡Adiós ansias!Los parches de nicotina, por su parte, tienen en mismo fin. Sin embargo, tienen como ventaja la comodidad: basta con aplicarlos en la piel para que esa cantidad controlada de nicotina llegue a nuestro torrente sanguíneo de forma adecuada.Para concluir. Es muy posible que seas de esas personas que han hecho ya más de un viaje de vuelta al tabaco. Lo has dejado diez veces y has vuelto a él once más.No te rindas. Solo aúna confianza y convéncete de que mereces una vida más sana, una vida más larga y libre de enfermedades asociadas al tabaco. Encuentra esa estrategia que más se ajusta a ti y cumple tu objetivo. La decisión de dejar de fumar es el primer y mejor paso de otros muchos que irás logrando.