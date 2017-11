Joven mató a serpiente con sus propias manos en metro de Indonesia

21 November | Penemuan ular di KRL jurusan Bogor-Angke. Peristiwa ini terjadi di stasiun Manggarai dan ditangani oleh salah seorang penumpang. info @hafidzradhi video @satriyack #jktinfo

A post shared by JKT INFO (@jktinfo) on Nov 21, 2017 at 1:53am PST