Los países más difíciles de visitar

(Agencias)

Si eres un amante del turismo, de visitar países, recorrer lugares y explorar cada momento de una nación, es común que sepas cuál es la regulación correcta para poder acceder como turista a un sitio.



Sabemos por experiencia que algunos territorios son complicados de conocer pues las reglas de sus gobiernos hacen complicado poder viajar a ellos.



No sólo eso, también las condiciones se seguridad complican el poder estar en un sitio, no es lo mismo viajar a una playa nudista que intentar recorrer un país en donde la guerra o un poder sin democracia puede estar reinando en el territorio.



Estos países son la muestra de que viajar no siempre resulta un paraíso, pues estos destinos son catalogados como los peligrosos para llegar a ellos o transitar en los mismos.



1) Eritrea. La mayoría de sus habitantes quiere escapar, así que el turismo no tiene un buen recibimiento.



Se sabe que en esta nación las condiciones de vida son aún peores que en Corea del Norte. Está situado al noreste de África y la regulación para poder entrar al país es muy complicada.



2) Uzbekistán. La situación con esta nación es que para visitarla se necesita una invitación, bueno, solo si la visita es mayor a tres días.



En este caso es necesario registrarse ante el Ministerio de Asuntos Internos, de esta forma será posible que puedas quedarte más días.



3) Siria. Desde 2011, el país está atravesando por una trágica guerra civil que ya suma cientos de miles de fallecidos.



Si antes era peligroso visitarlo por su gobierno autoritario, ahora las condiciones se han multiplicado para ir a este hermoso destino.



4) Turkmenistán. Ha sido calificado por la ONU como uno de los países más represivos y dictatoriales en el mundo, el ser extranjero obliga a que en ese país sólo se pueda ingresar como guía, pero no como turista, además debe pagarse una estancia antes de entrar al lugar.



5) Somalia. Ubicado al este de África, el país se vio disminuido gracias a una cruenta guerra civil, fue hasta 2012 que se aprobó una constitución provisional que disminuyó la violencia, pero el país es considerado como uno de los más corruptos, tener la Visa es casi imposible.



6) Libia. Conocido por la tremenda Primavera Árabe, las protestas internacionales terminaron en la muerte del dictador Muammar Gaddafi. A pesar de que la güera ha terminado, la situación no ha mejorado como se espera, la consciencia política aún se construye.



7) Pakistán. Un ambiente turbio que apenas ha comenzado a dar paso a un gobierno más democrático, aun así conseguir la Visa resulta una tarea caso imposible. Se exige una buena cantidad de dinero y un largo tiempo de espera para que llegue el permiso.



8) Afganistán. Durante las últimas décadas, una serie de conflictos bélicos han golpeado a la dictadura, uno de los mayores se registró con la invasión de Estados Unidos para la supuesta caza de Osama Bin Laden y el fin de Al Qaeda. El turismo ha sufridos las consecuencias.



9) Arabia Saudita. Su forma de gobierno está regida por la monarquía absoluta, es el único país musulmán en donde nunca se han realizado elecciones, pues el poder del monarca está delimitado solo por la religión del Islam y el libro sagrado del Corán.



Las políticas de turismo son difíciles de aprobar.



10) Angola. Apenas consiguió su independencia de Portugal en 1975, pero la guerra civil se prolongó por más de 30 años. La paz no ha alcanzado el territorio, y aunque el ánimo ha mejorado, el gobierno autoritario sigue dando de qué hablar. Conseguir una Visa puede ser muy complicado.