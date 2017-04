Cinco libros que toda chica debe leer

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si bien es cierto que en cuanto a literatura, existe mucha variedad, creo que es importante recalcar aquellos libros que no sólo empoderan a la mujer, sino que también la hacen crecer como ser humano.



No hablo de libros feministas ni de libros que cambiarán tu vida, sino de libros que te harán sentir bien, que abrirán tu mente a un nuevo mundo que, quizá, sea el que necesitas para ser un poquito más feliz y apreciar lo que eres, lo que tienes, y lo que quieres hacer contigo misma.



Los libros son: “Orgullo y prejuicio” de Jane Austen; “Charlotte Bronte” de Jane Eyre; captura todos los valores que hay; “Fangirl” de Rainbow Rowell, no tiene la historia más fabulosa del mundo pero es algo que toda chica debe leer, porque captura la esencia de chicas reales, para crecer en este mundo ideal cualquier fangirl debe leerlo para seguir creciendo, es para nosotras no es para la chica perfecta sino para quien ama leer o quien ama enamorarse de un personaje de videojuegos.



El cuarto libro es una novela rosa o erótica como el “Marques de Sade”, aquí hay muchas variantes es importante porque muchas veces la sexualidad de las chicas es un tabú, porque no leer algo sexual, el chiste de leer una novela erótica es quitar prejuicios, no importa si no te gusta leer este tipo de novelas, aunque muchos dirán que es literatura basura pero no importa si a ti te entretiene, por último recomiendo una zaga que nos ayudó a muchísimos a crecer y estoy hablando de “Harry Potter” de J. K, Rowling, es importante para compartir porque es un crecimiento de un personaje que lleva de la mano a uno.



Yo elegí éstos porque tienen algo qué ofrecer a la mujer de hoy, pero no son los únicos y cada quien tiene gustos diferentes. ¿Cuál agregarías a la lista?