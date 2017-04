Diez alimentos para acelerar el metabolismo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Tu metabolismo ha de correr a un ritmo predeterminado y normal, pero con los alimentos adecuados, podría ayudarte a quemar más calorías de lo que imaginas. Aunque es importante tomar en cuenta que el peso y ritmo metabólico son complicados, comer los alimentos correctos puede tener un impacto positivo en la quema de calorías.



Yogur griego:



Las células con calcio queman más calorías que las normales. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que los alimentos ricos en calcio tienen calorías más densas, así que debes tener cuidado con ellas. Para sacarle mayor provecho al yogur griego, asegúrate de comerlo solo y sin azúcar.



Apio:



El apio no tiene muchas calorías y es rico en fibra y agua, así que es de lenta digestión. Y como también actúa como diurético, la energía utilizada por el cuerpo para incrementar la producción de orina puede ayudarte a acelerar más el metabolismo.



Espinaca:



Este rico vegetal es buenísimo para el metabolismo porque brinda una gran dosis de hierro. Y dado que ayuda a cargar el oxígeno que el músculo necesita para quemar grasa, éstos son capaces de recuperarse más rápido. Si no te gusta mucho la espinaca, puedes reemplazarla con lentejas.



Agua:



El agua es vida, y si no tomas suficiente, tu metabolismo se alenta. Y si la tomas fría, fuerzas a tu organismo a quemar más calorías para calentarla. No hace una gran diferencia, pero cada detalle cuenta.



Proteína:



La proteína es lo más importante para acelerar el metabolismo porque ayuda a fortalecer la masa muscular. Esto es críticamente importante porque entre más masa muscular tengas, mejor será tu ritmo metabólico. La mejor fuente de proteína es la pechuga de pollo.



Pescado:



El pescado es una excelente fuente de yodo y selenio, 2 minerales que apoyan la función de la tiroides, las cuales regulan el metabolismo.



Té verde:



El té verde contiene un componente llamado EGCG, el cual incrementa el proceso de quema de calorías. Por si fuera poco, la cafeína que contiene puede acelerar el metabolismo ligeramente. Para un mayor impacto, ¡no lo endulces!



Huevo entero:



El huevo entero tiene mucha vitamina D, la cual ayuda a reconstruir y reparar los músculos. Entre más masa muscular tendrás, más calorías quemarás.



Pimiento rojo:



Las especies como la cayena y el pimiento rojo calientan el organismo y, por ende, aceleran el metabolismo. Se les llama alimentos termogénicos, los cuales aceleran el metabolismo e incrementan la quema de grasa un 16%.



Aguacate:



Eliminar la grasa con grasa natural es completamente válido. El aguacate y su omega 3 son buenísimos para acelerar el metabolismo, y es que no sólo brinda energía, sino que también evita los antojos y bajones de azúcar.